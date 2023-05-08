Первые в мире без "досок почета": почему норвежские школы считаются наилучшими

Международный рейтинг Democracy Index уже десять лет подряд ставит норвежскую систему школьного образования на 1 место в мире. Что в ней такого особенного – читайте в материале.

Средняя школа в Норвегии – это период с 5 по 10 класс. Здесь господствует особая система образования, которая направлена на выражение индивидуальных сторон учащегося в команде, ведь только вместе можно добиться самых высоких результатов.

Читайте также А потом жалеют всю жизнь: ошибки абитуриентов, выбирающих не тот университет

Школьное образование в Норвегии: особенности и акценты

Командная игра – это самое главное умение, которое в Норвегии хотят привить каждому ребенку. По мнению футурологов, в будущем мир будет очень технологичным, поэтому современность нуждается только в тех работниках, лидерах, бизнесменах и ученых, для которых ориентация на общий результат не является проблемой.

В Норвегии также нет никаких досок уважения. Здесь ценят каждого ученика, ведь вклад каждого в общее дело так же важен, как и других участников процесса. Образование – это не соревнование, а общее благо – самый высокий приоритет.

Также до 8 класса здесь нет никаких оценок. Учителя самостоятельно определяют уровень ребенка и делают все возможное, чтобы никто не отставал, а уровень нужных знаний был на высоте. Ориентация на ребенка, а не на оценку позволила норвежскому образованию достичь самых высоких мировых высот.

До 8 класса здесь всего 9 предметов, и каждый из них имеет весомое прикладное значение. Для сравнения – украинские дети в 8 классе изучают 18 предметов. Норвежские восьмиклассники сосредоточены на следующих дисциплинах:

норвежский язык;

английский язык;

математика;

технологии;

искусство;

биология;

еда и здоровье;

общественные науки (социология);

физическая культура

Интересно, что на каждом предмете норвежских учеников знакомят с практической стороной проходимой ими информации и учат применять ее в реальной жизни. Презентация результатов, процесс изготовления шоколада, какие химические процессы происходят вокруг нас: шанс задать вопрос "Зачем мне это знать?" просто нет.

Что касается домашних заданий, то в Норвегии они бывают, но в очень маленьких объемах. Считается, что все необходимое достаточно изучается в школе, а дома дети должны посвящать себя семье и разнообразным увлечениям.