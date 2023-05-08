Середня школа у Норвегії – це період з 5 по 10 клас. Тут панує особлива система освіти, яка спрямована на вираження індивідуальних сторін учня у команді, адже лише разом можна досягнути найвищих результатів.

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Шкільна освіта у Норвегії: особливості та акценти

Командна гра – це найголовніше вміння, яке у Норвегії хочуть прищепити кожній дитині. На думку футурологів, у майбутньому світ буде дуже технологічним, тому сучасність потребує лише тих працівників, лідерів, бізнесменів та науковці, для яких орієнтація на спільний результат не є проблемою.

У Норвегії також немає ніяких дошок пошани. Тут цінять кожного учня, адже вклад кожного у загальну справу такий самий важливий, як і інших учасників процесу. Освіта – це не змагання, а загальне благо – найвищий пріоритет.

Також до 8 класу тут немає жодних оцінок. Вчителі самостійно визначають рівень дитини та роблять усе можливе для того, аби ніхто не відставав, а рівень потрібних знань був на висоті. Орієнтація на дитину, а не на оцінку дозволила норвезькій освіті сягнути найвищих світових висот.

До 8 класу тут лише 9 предметів, і кожен з них має вагоме прикладне значення. Для порівняння – українські діти у 8 класі вивчають аж 18 предметів. Норвезькі восьмикласники зосереджені на таких дисциплінах:

норвезька мова;

англійська мова;

математика;

технології;

мистецтво;

біологія;

їжа і здоров‘я;

суспільні науки (соціологія);

фізична культура.

Цікаво, що на кожному предметі норвезьких учнів знайомлять з практичною стороною інформації, яку вони проходять, та навчають застосовувати її у реальному житті. Презентація результатів, процес виготовлення шоколаду, які хімічні процеси відбуваються довкола нас: шансу поставити запитання "Навіщо мені це знати?" просто немає.

Що стосується домашніх завдань, то в Норвегії вони бувають, але у дуже маленьких обсягах. Вважається, що все необхідне достатньо вивчається у школі, натомість вдома діти повинні присвячувати себе сім'ї та різноманітним захопленням.