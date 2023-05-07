Напевно, знайдеться вкрай мало підлітків та батьків, для яких вибір університету для здобуття майбутньої професії є вкрай простим та очевидним вибором. Здебільшого доводиться обирати між кількома варіантами, а потім ще й зважати на те, які бали випускник набрав на іспиті та які перспективи вони перед ним відкривають.

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Втім, є кілька загальних помилок, які з року в рік збільшують кількість незадоволених своїм вибором студентів. Як не приєднатися до цієї групи – розповідає 24 Канал.

Яких помилок слід уникати при виборі університету

Перед тим, як обирати фах, ви просто мусите спробувати цю справу на практиці. Зазвичай кожен учень дуже ідеалізує свою майбутню професію, внаслідок чого змушений зіштовхнутися з гірким розчаруванням.

Не будуйте своє майбутнє на основі уявлень або припущень, а спробуйте бодай кілька днів пожити обраним для себе життям. Для цього можна попроситися на стажування – учням у цьому відмовляють вкрай рідко.

Обрати майбутній фах – складне та відповідальне рішення / Фото Pexels

Ще одна помилка – керуватися престижністю професії. Розвиток сучасних технологій швидко вплине на ринок праці, а без елементарної любові до своєї справи неможливо досягнути висот у професії, навіть якщо вона дуже добре оплачувана.

Доволі поширену помилку роблять батьки, тиснучи на дитину та намагаючись підштовхнути її до певного рішення. Не існує ніяких "нормальних" вишів та "нормальних" професій, є лише ті, які ведуть вашу дитину до щасливого життя й ті, які змусять її рухатися у протилежному напрямку. Суспільний та батьківський тиск вже змусив страждати тисячі студентів, тому зосередьтеся на підтримці випускника та допоможіть впоратися з відповідальним рішенням.