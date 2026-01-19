"Не заставляйте работать в холодных классах": омбудсмен обратилась к директорам школ
- Образовательный омбудсмен Надежда Лещик обратилась к директорам школ.
- Она призвала разрешить учителям самостоятельно выбирать место работы во время каникул из-за чрезвычайного положения в энергетике.
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик призвала руководителей школ, которые из-за чрезвычайного положения в энергетике объявили каникулы, ввести дистанционную форму обучения. Также – разрешить учителям самостоятельно выбирать место работы.
В том числе и, позволить учителям работать дистанционно. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Надежды Лещик в фейсбуке.
Смотрите также Дистанционка, возобновление обучения, каникулы: какие решения для учеников и студентов приняли регионы
Почему омбудсмен призывает руководителей школ к изменениям?
Омбудсмен призвала руководителей школ не заставлять учителей работать во время каникул в холодных классах.
Отметим, что несколько дней назад глава правительства Юлия Свириденко сообщила, что из-за чрезвычайной ситуации в энергетике зимние каникулы в школах должны продолжить или установить до 1 февраля 2026 года или ввести дистанционный формат обучения.
Окончательные решения принимают на местах.
К слову, образовательный омбудсмен также предлагала отработать незапланированные каникулы благодаря весенним или уроками в июне.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Какие изменения в учебном процессе?
Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике Украины правительство согласовало временное прекращение обучения в очном формате в учебных заведениях.
Решение касалось детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.
Все же решение окончательно принимают на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе.
Так, общины могли согласовать переход на дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года.
Подробно о том, как учатся ученики в регионах – читайте здесь.