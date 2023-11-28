Школам Ровно советуют перейти на дистанционный формат работы

Школы в Ровно могут перейти на дистанционный формат работы. Такое решение советуют принять местне власти.

Все из-за возможного ухудшения погодных условий. В управлении образования города дали конкретные советы руководителям школ.

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Школьников в Ровно могут перевести на дистанционное обучение

Так, как сообщил и.о. мэра города Виктор Шакирзян, 28 ноября школам советуют завершить обучение к 17:00. При этом предварительно уведомить об этом родителей.

29 ноября, в случае неблагоприятных погодных условий (значительный снег, мокрый снег, метель, сильные порывы ветра и т.п.), советуют организовать в школах города дистанционное обучение.

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Садики будут работать в привычном режиме.

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Где ученики учатся дистанционно из-за смены погоды