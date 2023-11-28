Все из-за возможного ухудшения погодных условий. В управлении образования города дали конкретные советы руководителям школ.
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Школьников в Ровно могут перевести на дистанционное обучение
Так, как сообщил и.о. мэра города Виктор Шакирзян, 28 ноября школам советуют завершить обучение к 17:00. При этом предварительно уведомить об этом родителей.
29 ноября, в случае неблагоприятных погодных условий (значительный снег, мокрый снег, метель, сильные порывы ветра и т.п.), советуют организовать в школах города дистанционное обучение.
Садики будут работать в привычном режиме.
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Где ученики учатся дистанционно из-за смены погоды
- Школы в Одесской области перевели на смешанный формат работы с 28 ноября. Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что обучение в школах организуют в гибком формате. Учащиеся, пришедшие в школу, будут учиться очно. Школьники, которые из-за погодных условий останутся дома – дистанционно.
- В Кировоградской области учащиеся 178 школ учатся дистанционно. Еще в 80 школах был организован смешанный формат.
- В Кропивницком работают очно 23 школы, дистанционно – 17.