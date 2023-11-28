Усе через можливе погіршення погодних умов. В управлінні освіти міста дали конкретні поради керівникам шкіл.

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Школярів у Рівному можуть перевести на дистанційне навчання

Так, як повідомив в.о. мера міста Віктор Шакирзян, 28 листопада школам радять завершити навчання до 17.00. При цьому попередньо повідомити про це батьків.

Натомість 29 листопада, у разі несприятливих погодних умов (значний сніг, мокрий сніг, хуртовина, сильні пориви вітру тощо), радять організувати у школах міста дистанційне навчання.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Дитсадки ж працюватимуть у звичному режимі.

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Де учні навчаються дистанційно через зміну погоди