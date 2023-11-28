Усе через можливе погіршення погодних умов. В управлінні освіти міста дали конкретні поради керівникам шкіл.
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Школярів у Рівному можуть перевести на дистанційне навчання
Так, як повідомив в.о. мера міста Віктор Шакирзян, 28 листопада школам радять завершити навчання до 17.00. При цьому попередньо повідомити про це батьків.
Натомість 29 листопада, у разі несприятливих погодних умов (значний сніг, мокрий сніг, хуртовина, сильні пориви вітру тощо), радять організувати у школах міста дистанційне навчання.
Дитсадки ж працюватимуть у звичному режимі.
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Де учні навчаються дистанційно через зміну погоди
- Школи на Одещині перевели на змішаний формат роботи з 28 листопада. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що навчання у школах організують у гнучкому форматі. Учні, які прийдуть до школи, вчитимуться очно. Школярі, які через погодні умови залишаться вдома, – дистанційно.
- На Кіровоградщині учні 178 шкіл навчаються дистанційно. Ще у 80 школах організували змішаний формат.
- У Кропивницькому працюють очно 23 школи, дистанційно – 17.