Учнів при цьому переводять на дистанційку. Де школярі 27 листопада вчаться у межах дистанційної форми навчання, розповідає Освіта 24.

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У яких регіонах України запровадили дистанційку в школах

Київ і область

Школам Києва 27 листопада у КМДА рекомендували перейти на змішаний формат роботи через снігопад. Так, сьогодні школи працюють очно. Чи відправляти дитину до навчального закладу, вирішували батьки.

Дитсадки у столиці працюють офлайн.

У Київській ОВА при цьому повідомили, що школярів області перевели на дистанційку на сьогодні. Дитсадки працюють очно.

Одеса

В Одеській міськраді зазначили, що через складані погодні умови 27 листопада учні у місті вчитимуться дистанційно. Все ж у кожній школі функціонуватиме черговий клас на кожній паралелі.

Дитсадки працюють очно.

Кропивницький і Кіровоградщина

Очільник Кіровоградської ОДА Андрій Райкович рекомендував очільникам районів, громад, начальникам управлінь і відділів освіти змінити форму навчання 27 листопада.



Так, школярі на Кіровоградщині сьогодні вчаться дистанційно. На маршрути не виїхав жоден шкільний автобус, який підвозить дітей до опорних шкіл, уточнила керівниція обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. І додала, що значна кількість дитсадків працює онлайн.

Черкаси

Школи у Черкасах 27 листопада також перевели на дистанційну форму навчання, повідомили у департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради.

Чернігівщина

У Чернігівській ОДА школам області також радили 27 листопада перейти на дистанційну форму навчання через складні погодні, повідомив Суспільному очільник управління освіти та науки Чернігівської ОДА Юрій Музика. Якщо учні проживають у пішій доступності від навчального закладу, школи можуть ухвалювати рішення про формат навчання самостійно.

У Чернігові навчальні заклади працюють у звичному режимі.

Полтавщина

У Полтавській області 362 школи 27 листопада також перейшли на дистанційку через негоду, розповіла Суспільному речниця ОВА Анна Васецька. Не відвідують сьогодні школу учні у 40 громадах області.

У деяких містах школи можуть працювати очно або змішано. У селах натомість діти вчаться дистанційно. Як вчитимуться учні 28 листопада, залежатиме від погодних умов.