Таке рішення ухвалили через негоду в області. Сьогодні, 27 листопада, учні на Одещині вчилися дистанційно.

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Школи на Одещині переводять на змішану форму навчання

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що відзавтра навчання у школах області організують у гнучкому змішаному форматі.

Для учнів, які прийдуть до школи, передбачили офлайн навчання. Також школярі можуть навчатися дистанційно. якщо вони через погодні умови залишаться вдома.

Кожна громада окремо, зважаючи на ситуацію (наявність світла, тепла, зв'язку, інтернету.), приймає рішення, як організувати роботу закладів освіти,

– зауважив Кіпер.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Як вчилися учні на Одещині 27 листопада