В каких школах украинские дети-беженцы могут учиться онлайн: список МОН

26 сентября 2023, 11:22
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Источник:

МОН Украины

Украинские ученики-беженцы, находящиеся из-за войны войны за границей, могут учиться дистанционно в школах Украины. В Минобразования обнародовали список этих учебных заведений.

Дети в этих школах имеют право изучать только предметы украиноведческого компонента. Это такие как украинский язык, литература, история Украины.

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В каких школах украинские дети-беженцы могут учиться онлайн

Это позволит избежать двойной нагрузки от параллельного обучения в украинской и зарубежной школах, говорят в МОН. Родители также могут выбрать для ребенка семейную форму обучения или экстернат.

Так, учеников временно переведут в классы для изучения украиноведческих предметов. Они смогут продолжить обучение в своих школах по возвращении в Украину или в случае желания снова учиться на стандартной дистанционной, семейной формах или экстернате. МОН разрабатывает техническую возможность для этого.

Список школ, в которых будут формироваться классы (группы) для изучения украиноведческого компонента

Для зачисления родителям или законным представителям ученика нужно обратиться за контактами, указанными в таблице:

Область Полное название ЗЗСО Электронный адрес ЗЗСО Ответственное лицо за организацию дистанционной формы обучения в ЗЗСО, контактный номер телефона
Винницкая Коммунальное заведение
"Винницкая начальная школа № 5"		 sch5@galaxy.vn.ua Сокольвак Елена Константиновна

0983739162
Коммунальное заведение
"Винницкий физико – математический лицей №17"		 admin@pmg17.vn.ua Пасихов Юрий Яковлевич
0677993336
Волынская Заведение общего среднего образования
"Лицей № 1 Ковеля" Волынской области		 kovel.school1@gmail.com Сретень Наталья Игоревна

0502007880
Нововолынский лицей №3
Нововолынского городского совета Волынской области		 school-03@nv-osvita.gov.ua Рарата Людмила Павловна

0971705612
Заведение общего среднего образования
"Добренский лицей" Камень-Каширского городского совета Волынской области		 dobre_school@ukr.net Кипень Оксана Степановна

0686248600
Коммунальное заведение общего среднего образования
"Луцкий институциональный лицей №8 Луцкого городского совета" Волынской области		 vschool.lutsk@gmail.com Маначинская Валентина Николаевна

0955591459
Днепропетровская Коммунальное учебное заведение
"Никопольский лицей "Гармония" Днепропетровского областного совета"		 garmoniya-1@ukr.net Селютина Елена Николаевна

0662717339
Коммунальное учебное заведение
“Ингулецкий лицей Днепропетровского областного совета		 inglyceum@ukr.net Младенов Александр Павлович

0677888654
Коммунальное учебное заведение
"Многопрофильный учебно-реабилитационный центр "Звездный" Днепропетровского областного совета"		 bnrc@onlaine.ua Родименко Ирина Николаевна

0677230436
Донецкая Добропольский учебно-воспитательный комплекс "Специализированная школа І-ІІІ ступеней №4 с углубленным изучением отдельных предметов - дошкольное учебное заведение" Добропольского городского совета Донецкой области dobrnvk4@gmail.com Дудушка Элла Валентиновна

0955269078
Опорное заведение общего среднего образования имени Василия Стуса Краматорского городского совета Донецкой области kramozzso.ho.ua Григорьева Ирина Александровна,

0997607340
Коммунальное заведение "Мариупольская специализированная школа I-III ступеней №66 Мариупольского городского совета Донецкой области" marschool66@ukr.net Ровицкая Наталья Юрьевна

0982153777
Общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №9 Покровского городского совета Донецкой области school9oporna@gmail.com Морозова Анастасия Александровна,

0502268714
Славянская общеобразовательная школа I-III ступеней №12 Славянского городского совета Донецкой области slvschool-12@ukr.net Чернышев Александр Петрович

0501326070
Житомирская Лицей №4 города Житомира Zht_school1@ukr.net Житник Юлия Владимировна

0977037871
Озерненский лицей Новогуйвинского поссовета Житомирского района Житомирской области ozerne_school@ukr.net Власюк Анатолий Петрович

0972339421
Лицей № 4 Звягельского городского совета zvyagelliceum4@ukr.net
 		 Сильвертюк Валентина Анатольевна

0987451351
Закарпатская Учебно-воспитательный комплекс "Гармония" Ужгородского городского совета Закарпатской области nvk.harmonija@gmail.com Григорьева Оксана Ивановна

0506420751
Мукачевская общеобразовательная школа I-III ступеней №7 Мукачевского городского совета Закарпатской области school7@mukachevo-rada.gov.ua Богдан Татьяна Михайловна

0509211198
Хустский многопрофильный лицей №1 имени Ивана Магулы Хустского городского совета gimnaziya.khust@gmail.com Костец Анастасия Михайловна

0961815904
Запорожская Бердянская гимназия №1 "Надежда" Бердянского городского совета Запорожской области gimnasium_1_brd@ukr.net Проценко Людмила Леонидовна

0996363086
Энергодарская гимназия №1 Энергодарского городского совета Васильевского района Запорожской области envk1@envk1collegium.com.ua Каба Татьяна Ивановна

0505607865
Запорожский лицей №71 Запорожского городского совета school-71@ukr.net Ренан Элеонора Аркадиевна
0667281062

0950434201
Лицей №19 Мелитопольского городского совета Запорожской области licey19mlt@gmail.com Мельник Светлана Владимировна

0967653282
Коммунальное учреждение "Пологовский лицей №1" Пологовского городского совета Пологовского района Запорожской области pology.kolegium1@gmail.com Анищенко Елена Валерьевна

0662325067
Ивано-Франковская Лицей №7 Ивано-Франковского городского совета school7_if@ukr.net Рудак Анна Николаевна

0507355515
Калушский лицей № 10 Калушского городского совета Ивано-Франковской области kalushschool10@ukr.net Мельник Борис Николаевич

0661813663
Киевская Белоцерковская начальная школа "Сказка" Белоцерковского городского совета Киевской области bnvk_kazka@ukr.net Золотаренко Елена Николаевна

0677706635
Белоцерковский академический лицей "Вектор"-гимназия № 18 Белоцерковского городского совета Киевской области bila.school18@gmail.com Стецька Аанна Александровна

0989770240
Бориспольский лицей "Альта" Бориспольского городского совета Киевской области seoma07@ukr.net Кенс Наталья Михайловна

0502046526
Боярский академический лицей "Гармония" Боярского городского совета boyarka.harmony@gmail.com Щеголь Вера Михайловна

0664821224
Кировоградская Коммунальное заведение "Лицей Максимум" Кропивницкого городского совета school6kr@gmail.com Бойко Людмила Борисовна

0997814708
Львовская Сокальская общеобразовательная школа I-III ступеней № 4 Сокальского городского совета ndragan@ukr.net Марец Ольга Михайловна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе

0930339568
Николаевская Николаевский лицей №37 Николаевского городского совета Николаевской области mmvzosh73@ukr.net Заместитель НВР Витренко Ирина Викторовна

0665217354
Николаевская гимназия №57 имени Т.Г.Шевченко Николаевского городского совета Николаевской области school57nik@ukr.net Заместитель НВР Хмельная Оксана Григорьевна

0997385593
Николаевский лицей имени профессора М. Александрова morskoylizey@gmail.com Заместитель по НВР Ткач Валерий Сергеевич

0993310518
Николаевский лицей №9 Николаевского городского совета Николаевской области Licey.classic.mk@gmail.com Заместитель НВР Рыбак Наталья Анатольевна

0932655057
Подгороднянская гимназия Первомайского городского совета Николаевской области pidgorshool88@ukr.net Заместитель НВР Торган-Синченко Татьяна Михайловна

0966302581
Одесская Одесский лицей №85 Одесского городского совета od_liceum85@ukr.net Мартынова Валентина Георгиевна

0973384466
Одесский лицей №45 Одесского городского совета liceum45.odesa@ukr.net Деревянко Ольга Анатольевна

0686795513
Одесский юридический лицей Одесского городского совета school_yur@ukr.net Самойленко Надежда Андреевна

0679078679
Одесская гимназия №76 Одесского городского совета school762015@ukr.net Орова Марина Павловна

0679804887
Учреждение общего среднего образования №7 города Белгород-Днестровского Одесской области Shkola11@ukr.net Корень Валентина Ивановна

0671284904
Полтавская Кременчугский лицей №6 "Правобережный" Кременчугского городского совета Кременчугского района Полтавской области gimnasiumsix@i.ua Сакун Оксана Анатольевна

0675949142
Зеньковский опорный лицей имени М.К.Зерова Зиньковского городского совета zinkiv2@gmail.com Гавриш Людмила Васильевна

0954209957
Опорное заведение "Хорольское общее среднее образование I-III ст. №1" Хорольского городского совета Лубенского района Полтавской области 1_school@ukr.net Вакуленко Лариса Ивановна

0663708312
Гадячский лицей №3 им. И. Выговского gadyacjka-shkola3@meta.ua Ковенько Любовь Ивановна

(05354) 20613
Лицей № 32, «Европейский» Полтавского городского совета poltavagimnasia32@ukr.net Онищенко Людмила Михайловна

0953963908
Ровенская Млиновский лицей №2 Млиновского поселкового совета Дубенского района Ровенской области mlyniv3@ukr.net Яковец Сергей Николаевич

0977986924
Великовербченский лицей Сарненского городского совета Сарненского района Ровенской области znz_v_verbche@ukr.net Оласюк Сергей Николаевич

0686471842
Ровенский лицей №1 Ровенского городского совета rivne.zoch1@gmail.com Грекул Людмила Владимировна

0677318142
Острожский лицей №1 Острожского городского совета Ровенской области shkola_1@ukr.net Штундер Нина Ильинична

0987418258
Варасский лицей №2 Варасского городского совета Ровенской области ZOH2@i.ua Горесмотр Яна Ивановна

0688368007
Сумская Конотопский лицей №13 городского совета Конотопа Сумской области kzosh13@ukr.net Побегайленко Татьяна Валентиновна

0672784039
Роменская общеобразовательная школа I-III ступеней № 5 Роменского городского совета Сумской области romny-school5@ukr.net Гончаренко Наталья Павловна

097 6061051
Лебединское учреждение общего среднего образования I-III ступеней № 1 Лебединского городского совета Сумской области lebzosh1@gmail.com Тимошенко Ирина Николаевна

0993847949
Коммунальное учреждение Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней № 24 г. Сумы, Сумской области zosh24sumy@ukr.net Мудрицкая Алла Михайловна

0503076206
Коммунальная организация (учреждение, заведение) «Шосткинская общеобразовательная школа I-III ступеней № 11 Шосткинского городского совета Сумской области» 22978628@mail.gov.ua Саволайнен Татьяна Николаевна

0985741280
Тернопольская Тернопольская общеобразовательная школа I-III ступеней №14 им. Б. Лепкого Тернопольского городского совета Тернопольской области admin_school14@ukr.net Серкиз Людмила Александровна

097 241 45 33
Тернопольская общеобразовательная школа I-III ступеней № 26 имени Дмитрия Заплитного Тернопольского городского совета Тернопольской области school_26@ukr.net Демьянчук Ирина Николаевна

0975033841
Бережанский лицей имени Виталия Скакуна Бережанского городского совета Тернопольской области skakyna@ukr.ne Головацкая Галина Львовна

0974850872
Кременецкая общеобразовательная школа I-III ступеней №4 Кременецкого городского совета Тернопольской области krem_school_4@ukr.net Шевчук Татьяна Олеговна

0979921789
Чертковский лицей №7 Чертковского городского совета Тернопольской области chortkiv_school7@ukr.net Скриник Виталий Ярославович

0974034113
Харьковская коммунальное учреждение «Харьковский лицей №183 Харьковского городского совета» kh_lyceum183@ukr.net Польская Юлия Евгеньевна

0989765730
Изюмский лицей №11 Изюмского городского совета iziumschool11@ukr.net Курмаз Елена Александровна

0996180320
Люботинская гимназия №1 Люботинского городского совета Харьковской области school1_lub@ukr.net Кныш Светлана Михайловна

0997446345
Херсонская Херсонский научный лицей Херсонского областного совета liceyxop@ukr.net Рябуха Михаил Иванович

0679814071
Коммунальное заведение "Учебно-воспитательный комплекс "Школа гуманитарного труда" Херсонского областного совета ira-levan@ukr.net Кияновский Артем Александрович

0503926550
Херсонская гимназия №6 Херсонского городского совета gimnazia.6@ukr.net Корж Светлана Сергеевна

0505796259
Херсонский учебно-воспитательный комплекс "Дошкольное учебное заведение - специализированная школа с углубленным изучением английского языка I степени - гимназия" № 56 Херсонского городского совета rozvitok_56@ukr.net Микитюк Светлана Васильевна

0506547707
Херсонский академический лицей имени А.В.Мишукова Херсонского городского совета при Херсонском государственном университете academlyceum@ukr.net Бибик Галина Владимировна

0953504021
Хмельницкая Каменец-Подольский лицей №14 Каменец-Подольский городской совет Хмельницкой области kp.nvk14@gmail.com Кирик Николай Михайлович

0976104858
Каменец-Подольский лицей №5 Каменец-Подольского городского совета Хмельницкой области soh17@ukr.net Бабчинский Юрий Васильевич

0673814883
Каменец-Подольский лицей lycey_radogost@ukr.net Кузема Алена Леонидовна

0975819313
Черкасская Уманская гимназия №10 Уманского городского совета Черкасской области nvk10uman@gmail.com Слепенькая Анжела Владимировна

0966253675
Смелянская общеобразовательная школа I-III ступеней № 11 Смелянского городского совета Черкасской области scool11@ukr.net Шевченко Галина Васильевна

0989906136
Черкасская общеобразовательная школа I-III ступеней № 6 Черкасского городского совета Черкасской области zshkola6@i.ua Тихоненко Алина Николаевна

0673425574
Черновицкая Коммунальная областная специализированная школа-интернат II-III степеней с углубленным изучением отдельных предметов "Многопрофильный лицей для одаренных детей" oblinter119@ukr.net Семанюк Марина Константиновна

0990351949
Черновицкий лицей №22 имени Антона Кохановского Черновицкого городского совета cvznz-1@meta.ua Бабий Александра Игоревна

0507637123
Черниговская Черниговская общеобразовательная школа I-III ступеней №3 Черниговского городского совета Черниговской области chernigiv03@gmail.com Бугаева Александра Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе

0933228386
Черниговский лицей №22 Черниговского городского совета Черниговской области chernigiv22@gmail.com Демидова Татьяна Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе

0990003298
Нежинская общеобразовательная школа I-III ступеней №15 Нежинского городского совета Черниговской области zosh15nizhyn@ukr.net Павлюченко Татьяна Николаевна, директор

0682353936
Корюковский лицей №1 Корюковского городского совета Черниговской области kor.school_1@ukr.net Кучма Антонина Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе

0502541353
Ичнянская гимназия имени Васильченко Ичнянского городского совета gimnaziavas2017@ukr.net Борщ Светлана Анатольевна, заместитель директора по учебной работе, 0979064729
Автор: Марія Волошин