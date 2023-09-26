В каких школах украинские дети-беженцы могут учиться онлайн: список МОН

Дети в этих школах имеют право изучать только предметы украиноведческого компонента. Это такие как украинский язык, литература, история Украины.

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В каких школах украинские дети-беженцы могут учиться онлайн

Это позволит избежать двойной нагрузки от параллельного обучения в украинской и зарубежной школах, говорят в МОН. Родители также могут выбрать для ребенка семейную форму обучения или экстернат.

Так, учеников временно переведут в классы для изучения украиноведческих предметов. Они смогут продолжить обучение в своих школах по возвращении в Украину или в случае желания снова учиться на стандартной дистанционной, семейной формах или экстернате. МОН разрабатывает техническую возможность для этого.

Список школ, в которых будут формироваться классы (группы) для изучения украиноведческого компонента

Для зачисления родителям или законным представителям ученика нужно обратиться за контактами, указанными в таблице: