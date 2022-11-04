Документы об образовании появятся в "Дии": что следует знать
Источник:Сергей Шкарлет
С начала полномасштабной агрессии России доступ к документам об образовании в Украине и их использовании стал довольно проблемным вопросом. В частности, из-за вынужденного переселения или эвакуации.
Глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что на заседании правительства согласовали реализацию экспериментального проекта. Цель использования документов об образовании онлайн.
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Документ об образовании будет в приложении "Дия"
Да, украинцы теперь смогут иметь документы об образовании всегда под рукой. Они появятся в "Дии". Цифровой документ, по словам министра, будет отражать данные Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕДЕБО).
Это решение обеспечит равные возможности доступа к образованию и трудоустройству украинцев.
Если украинцу уже 14 лет, у него есть документ об образовании и идентификационный код, то может безвозмездно сформировать в "Дии" сведения об образовательных документах. При этом использовать их вместо бумажных. Так что вам не нужно будет носить с собой:
- документы о базовом среднем образовании;
- документы о полном общем среднем образовании;
- документы о профессиональном (профессионально-техническом) образовании;
- документы о профессиональном высшем образовании;
- документы о высшем образовании (научная степень).
Проект будет осуществлять МОН совместно с Минцифрами и ГНС.
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Как получить дубликат документа об образовании
- Чтобы получить дубликат диплома о высшем образовании, выпускник подает соответствующее заявление в Министерство образования и науки Украины. К заявлению нужно добавить копию паспорта, а также академическую справку или зачетную книжку, если есть.
- Если выпускнику выдали диплом, не соответствующий законодательству Украины, он также обращается с заявлением в Минобразования. При этом представляет еще копию паспорта и копию полученного документа об образовании в вузе, расположенном на оккупированной территории. МОН поручит определенному вузу изготовить и выдать необходимый диплом.
- Кстати, информацию об обучении выпускника обязательно будут проверять в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.