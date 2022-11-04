Документы об образовании появятся в "Дии": что следует знать

С начала полномасштабной агрессии России доступ к документам об образовании в Украине и их использовании стал довольно проблемным вопросом. В частности, из-за вынужденного переселения или эвакуации.

Глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что на заседании правительства согласовали реализацию экспериментального проекта. Цель использования документов об образовании онлайн.

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Документ об образовании будет в приложении "Дия"

Да, украинцы теперь смогут иметь документы об образовании всегда под рукой. Они появятся в "Дии". Цифровой документ, по словам министра, будет отражать данные Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕДЕБО).

Это решение обеспечит равные возможности доступа к образованию и трудоустройству украинцев.

Если украинцу уже 14 лет, у него есть документ об образовании и идентификационный код, то может безвозмездно сформировать в "Дии" сведения об образовательных документах. При этом использовать их вместо бумажных. Так что вам не нужно будет носить с собой:

документы о базовом среднем образовании;

документы о полном общем среднем образовании;

документы о профессиональном (профессионально-техническом) образовании;

документы о профессиональном высшем образовании;

документы о высшем образовании (научная степень).

Проект будет осуществлять МОН совместно с Минцифрами и ГНС.

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