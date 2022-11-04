Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що на засіданні уряду погодили реалізацію експериментального проєкту. Він має на меті використання документів про освіту онлайн.

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Документ про освіту буде у "Дії"

Так, українці відтепер зможуть мати документи про освіту завжди під рукою. Вони з'являться у "Дії". Цифровий документ, за словами міністра, відображатиме дані з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Це рішення забезпечить рівні можливості доступу до освіти та працевлаштування українців.

Якщо українцеві вже є 14 років, він має документ про освіту та ідентифікаційний код, то може безоплатно сформувати в "Дії" відомості про освітні документи. При цьому використовувати їх замість паперових. Тож вам не потрібно буде носити із собою:

  • документи про базову середню освіту;
  • документи про повну загальну середню освіту;
  • документи про професійну (професійно-технічну) освіту;
  • документи про фахову передвищу освіту;
  • документи про вищу освіту (науковий ступінь).

Проєкт здійснюватиме МОН спільно з Мінцифри та ДПС.

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Як отримати дублікат документа про освіту

  • Аби отримати дублікат диплома про вищу освіту, випускник подає відповідну заяву до Міністерства освіти і науки України. До заяви треба додати копію паспорта, а також академічну довідку чи залікову книжку, якщо є.
  • Якщо випускнику видали диплом, який не відповідає законодавству України, він також звертається з заявою до Міносвіти. При цьому подає ще копію паспорта і копію отриманого документа про освіту у виші, розміщеному на окупованій території. МОН натомість доручить певному ВНЗ виготовити і видати необхідний диплом.
  • До речі, інформацію про навчання випускника обов'язково перевірятимуть у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.