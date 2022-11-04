Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що на засіданні уряду погодили реалізацію експериментального проєкту. Він має на меті використання документів про освіту онлайн.

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Документ про освіту буде у "Дії"

Так, українці відтепер зможуть мати документи про освіту завжди під рукою. Вони з'являться у "Дії". Цифровий документ, за словами міністра, відображатиме дані з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Це рішення забезпечить рівні можливості доступу до освіти та працевлаштування українців.

Якщо українцеві вже є 14 років, він має документ про освіту та ідентифікаційний код, то може безоплатно сформувати в "Дії" відомості про освітні документи. При цьому використовувати їх замість паперових. Тож вам не потрібно буде носити із собою:

документи про базову середню освіту;

документи про повну загальну середню освіту;

документи про професійну (професійно-технічну) освіту;

документи про фахову передвищу освіту;

документи про вищу освіту (науковий ступінь).

Проєкт здійснюватиме МОН спільно з Мінцифри та ДПС.

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