Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що на засіданні уряду погодили реалізацію експериментального проєкту. Він має на меті використання документів про освіту онлайн.
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Документ про освіту буде у "Дії"
Так, українці відтепер зможуть мати документи про освіту завжди під рукою. Вони з'являться у "Дії". Цифровий документ, за словами міністра, відображатиме дані з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
Це рішення забезпечить рівні можливості доступу до освіти та працевлаштування українців.
Якщо українцеві вже є 14 років, він має документ про освіту та ідентифікаційний код, то може безоплатно сформувати в "Дії" відомості про освітні документи. При цьому використовувати їх замість паперових. Тож вам не потрібно буде носити із собою:
- документи про базову середню освіту;
- документи про повну загальну середню освіту;
- документи про професійну (професійно-технічну) освіту;
- документи про фахову передвищу освіту;
- документи про вищу освіту (науковий ступінь).
Проєкт здійснюватиме МОН спільно з Мінцифри та ДПС.
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Як отримати дублікат документа про освіту
- Аби отримати дублікат диплома про вищу освіту, випускник подає відповідну заяву до Міністерства освіти і науки України. До заяви треба додати копію паспорта, а також академічну довідку чи залікову книжку, якщо є.
- Якщо випускнику видали диплом, який не відповідає законодавству України, він також звертається з заявою до Міносвіти. При цьому подає ще копію паспорта і копію отриманого документа про освіту у виші, розміщеному на окупованій території. МОН натомість доручить певному ВНЗ виготовити і видати необхідний диплом.
- До речі, інформацію про навчання випускника обов'язково перевірятимуть у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.