Долой "стирку" и "бильо": как правильно называть постиранные вещи на украинском

В быту украинцы часто используют русизмы, даже не замечая этого. Одними из самых распространенных остаются слова "стирка", "бильо" и "вирьовка", хотя украинский язык имеет свои естественные соответствия.

Украинский язык имеет немало удельных слов, однако в повседневной речи люди нередко употребляют русизмы, особенно это касается бытовых фраз, которые многие слышали еще с детства. Так, вместо правильных украинских соответствий до сих пор часто можно услышать: "пойду развешу стирку на веревку" или "складывай белье".

Забудьте о "стирке": ищем правильные названия

Часто в быту можно услышать фразу: "Пойду развешу стирку". Однако слово "стирка" – это грубый русизм, которому не место в литературном украинском языке. Когда мы говорим о вещах, которые уже побывали в воде и требуют сушки, стоит использовать слово стирка. Это существительное, которое обозначает и сам процесс, и совокупность выстиранных вещей.

Итак, вместо "забросить стирку" говорим "поставить стирку", а вместо "развесить стирку" – "развесить стирку". Также стоит навсегда забыть о слове "більйо". Удельный украинский аналог для нательной или постельной ткани – это белье. Поэтому правильно будет сказать: "Я сменила постельное белье" или "Купила новое вышитое белье".

От "Веревок" до "Веревок": звездный пример перевода

Борьба за чистоту языка продолжается не только в учебниках, но и на большой сцене. Ярким примером стало выступление модели и певицы Даши Астафьевой на благотворительном конкурсе "Нашебачення". Звезда представила украинскую версию легендарного хита группы NikitA "Веревки". Новая композиция получила название "Веревки", что является идеальным переводом названия, которая когда-то ассоциировалась только с русскоязычной поп-культурой.

Песня "Веревки" порвала публику: смотрите видео

Перформанс, созданный вместе с группой "Курган & Agregat", вызвал настоящий фурор. Театральные элементы и обновленный текст доказали: украинский язык делает даже старые хиты более глубокими и стильными. Видео выступления на YouTube-канале BADstreet Boys быстро собрало тысячи просмотров, вдохновляя украинцев отказываться от "верёвок" и в жизни, и в плейлистах.

Стирка на веревках: как говорить красиво?

Возвращаясь к бытовой теме, важно помнить не только о "стирке", но и о том, на чем она держится. Русское "веревка" в украинском языке имеет несколько замечательных соответствий в зависимости от толщины изделия. Кроме упомянутых Астафьевой веревок, мы можем использовать слова шнур, веревка или даже шворинь (если речь идет о чем-то прочном).

Использование правильных слов – стирка, белье, веревка – делает наше повседневное общение естественным. Пример культурных деятелей, которые переводят свои достижения на родной язык, только подтверждает: украиноязычный контент – это современно, качественно и очень эффектно. Поэтому в следующий раз, когда будете идти на балкон, помните: вы развешиваете стирку на веревках, а не "стирку на веревках".

Не называйте их "лодачьки", "красовки" и "кеды": как красиво говорить о весенней и летней обуви?

Кроме постиранной одежды "под раздачу" может также попасть и другие элементы одежды, такие как летняя обувь. Некоторые ее виды многие продолжают называть неправильно.

Нужно правильно называть разную весеннюю и летнюю обувь на украинском языке, избегая калькирования с русского.

Правильные названия обуви включают: обувь вместо "обувь", туфли-лодочки вместо "лодочки", кеды вместо "кеды", босоножки вместо "басаножки", мокасины вместо "макасины".

Не стоит забывать и о домашней обуви, в ее названиях тоже делают ошибки. Языковед Александр Авраменко объяснил, что на украинском правильно называть не "тапочки" – а "тапочки". И еще одна распространенная ошибка есть в названии "шлепанцы".