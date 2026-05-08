Українська мова має чимало питомих слів, однак у повсякденному мовленні люди нерідко вживають русизми, особливо це стосується побутових фраз, які багато хто чув ще з дитинства. Так, замість правильних українських відповідників досі часто можна почути: "піду розвішу стирку на вірьовку" або "склади бельйо".

Забудьте про "стирку": шукаємо правильні назви

Часто в побуті можна почути фразу: "Піду розвішу стирку". Проте слово "стирка" – це грубий русизм, якому не місце в літературній українській мові. Коли ми говоримо про речі, які вже побували у воді та потребують сушіння, варто використовувати слово прання. Це іменник, який позначає і сам процес, і сукупність випраних речей.

Отже, замість "закинути стирку" кажемо "поставити прання", а замість "розвісити стирку" – "розвішати прання". Також варто назавжди забути про слово "більйо". Питомий український відповідник для натільної чи постільної тканини – це білизна. Тож правильно буде сказати: "Я змінила постільну білизну" або "Купила нову вишиту білизну".

Від "Веревок" до "Мотузок": зірковий приклад перекладу

Боротьба за чистоту мови триває не лише в підручниках, а й на великій сцені. Яскравим прикладом став виступ моделі та співачки Даші Астаф'євої на благодійному конкурсі "Нашебачення". Зірка презентувала українську версію легендарного хіта гурту NikitA "Веревки". Нова композиція отримала назву "Мотузки", що є ідеальним перекладом назви, яка колись асоціювалася лише з російськомовною поп-культурою.

Пісня "Мотузки" порвала публіку: дивіться відео

Перформанс, створений разом із гуртом "Курган & Agregat", викликав справжній фурор. Театральні елементи та оновлений текст довели: українська мова робить навіть старі хіти більш глибокими та стильними. Відео виступу на YouTube-каналі BADstreet Boys швидко зібрало тисячі переглядів, надихаючи українців відмовлятися від "верьовок" і в житті, і в плейлистах.

Прання на мотузках: як говорити красиво?

Повертаючись до побутової теми, важливо пам'ятати не лише про "прання", а й про те, на чому воно тримається. Російське "веревка" в українській мові має кілька чудових відповідників залежно від товщини виробу. Окрім згаданих Астаф'євою мотузок, ми можемо використовувати слова шнур, мотуззя або навіть шворінь (якщо йдеться про щось міцне).

Використання правильних слів – прання, білизна, мотузка – робить наше повсякденне спілкування природним. Приклад культурних діячів, які перекладають свої надбання рідною мовою, лише підтверджує: україномовний контент – це сучасно, якісно та надзвичайно ефектно. Тож наступного разу, коли йтимете на балкон, пам'ятайте: ви розвішуєте прання на мотузках, а не "стирку на вірьовках".

Не називайте їх "лодачькі", "красовкі" і "кєди": як красиво говорити про весняне та літнє взуття?

Окрім випраного одягу "під роздачу" може також потрапити й інші елементи одягу, такі як літнє взуття. Деякі його види багато хто продовжує називати неправильно.

Потрібно правильно називати різне весняне та літнє взуття українською мовою, уникаючи калькування з російської.

Правильні назви взуття включають: взуття замість "обувь", туфлі-човники замість "лодочкі", кеди замість "кєди", босоніжки замість "басаножкі", мокасини замість "макасіни".

Не варто забувати і про домашнє взуття, у його назвах теж роблять помилки. Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, що українською правильно називати не "тапочки" – а "капці". І ще одна поширена помилка є у назві "шльопанці".