Известны результаты специальной сессии ЕВЭ: что должны сделать поступающие

Появились итоги дополнительной сессии единого вступительного экзамена. Участники получили результаты в личные кабинеты.

В этом году была объявлена дополнительная сессия единого вступительного экзамена 12 – 14 сентября для поступающих в магистратуру и аспирантуру. И уже известно, что ее участники могут увидеть результаты в личных кабинетах, передает ОСВИТА.UA.

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Что следует сделать абитуриентам

Для участия в дополнительной сессии зарегистрировалось 10,5 тысячи участников. Она проводилась за счет поступающих. Сообщение о дате, времени и месте проведения абитуриенты получали в личный кабинет. Официальные результаты абитуриентов размещены в электронных кабинетах участников вступительных испытаний.

Согласно полученным результатам (вкладка "Результаты"), участники должны сформировать экзаменационную карточку, что является приложением к экзаменационному листу, и использовать результат для поступления в учреждения высшего образования.

Результаты за блоки ЕВЭ в шкале 100 – 200, необходимые для поступления на магистерские программы, а также в аспирантуру, получены путем перевода тестовых баллов в эту шкалу в соответствии с таблицами перевода тестовых баллов, утвержденных Министерством образования и наук.

Результаты специально организованной сессии ЕВЭ переданы в Единую государственную электронную базу образования (ЕГЭБО), что дополнит предыдущую информацию.

Что такое ЕВЭ и для чего

Как известно, поступление для получения степени магистра или аспиранта предусматривает сдачу единого вступительного экзамена (ЕВЭ). Он состоит из двух обязательных блоков: тест общей учебной компетентности и тест по иностранному языку.

Дополнительная сессия была для тех, кому не хватило места в основной и кто желал улучшить свой результат. Для подготовки к экзамену для абитуриентов действовал онлайн-сервис ВНО-ОНЛАЙН, где были образцы теста предыдущих лет.