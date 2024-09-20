Цього року було оголошено додаткову сесію єдиного вступного іспиту 12 – 14 вересня для вступників в магістратуру і аспірантуру. І вже відомо, що її учасники можуть побачити результати в особистих кабінетах, передає ОСВІТА.UA.

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Що слід зробити вступникам

Для участі у додатковій сесії зареєструвалося 10,5 тисячі учасників. Вона проводилася за кошти вступників. Повідомлення про дату, час і місце проведення абітурієнти отримували в особистий кабінет. Офіційні результати абітурієнтів розміщені в електронних кабінетах учасників вступних випробувань.

Згідно з отриманими результатами (вкладка "Результати"), учасники мають сформувати екзаменаційну картку, що є додатком до екзаменаційного листка, та використати результат для вступу до закладів вищої освіти.

Результати за блоки ЄВІ в шкалі 100 – 200, необхідні для вступу на магістерські програми, а також в аспірантуру, отримані шляхом переведення тестових балів до цієї шкали відповідно до таблиць переведення тестових балів, затверджених Міністерством освіти і наук.

Результати спеціально організованої сесії ЄВІ передано до Єдиної державної електронної бази освіти (ЄДЕБО), що доповнить попередню інформацію.

Що таке ЄВІ і для чого

Як відомо, вступ для здобуття ступеня магістра або аспіранта передбачає складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Він складається з двох обов'язкових блоків: тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови.

Додаткова сесія була для тих, кому не вистачило місця в основній і хто бажав покращити свій результат. Для підготовки до іспиту для абітурієнтів діяв онлайн-сервіс ЗНО-ОНЛАЙН, де були зразки тесту попередніх років.