Дополнительная сессия НМТ-2025: сколько человек сдавали тестирование и какой результат получили
- На дополнительную сессию НМТ-2025 зарегистрировались 7 363 поступающих, из которых 5 327 приняли в ней участие.
- Больше всего 200-бальников сдавали английский язык (27 человек) и математику (14 человек), преимущественно в Украине.
Дополнительная сессия национального мультитеста в 2025 году продолжалась в июле. Экзамен знаний выпускников происходил в течение 14 – 25 июля.
В этом году тестирование в рамках дополнительной сессии сдавали 1,83% от общего количества участников. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмме главы Образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака.
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Сколько человек приняли участие в дополнительной сессии НМТ-2025?
На дополнительную сессию зарегистрировались 7 363 абитуриента. Приняли в ней участие 5 327 участников, в частности, 1 263 – за рубежом. Заметим, что за пределами нашей страны действовало ограничение на количество мест в подготовленных пунктах тестирования.
Двое поступающих получили 200 баллов по двум предметам и 45 – по одному (среди них 9 поступающих за рубежом),
– отметил нардеп.
И добавил, что наибольшее количество 200-бальников сдавали английский язык (27) и математику (14). Подавляющее большинство из них сдавали тест в Украине.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
- Подробнее о нынешней модели тестирования, сложность заданий, вызовах и перспективах НМТ читайте в разговоре 24 Канала с директором Украинского центра оценивания качества образования Татьяной Вакуленко.