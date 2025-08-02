Дополнительная сессия национального мультитеста в 2025 году продолжалась в июле. Экзамен знаний выпускников происходил в течение 14 – 25 июля.

В этом году тестирование в рамках дополнительной сессии сдавали 1,83% от общего количества участников. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмме главы Образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака.

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Сколько человек приняли участие в дополнительной сессии НМТ-2025?

На дополнительную сессию зарегистрировались 7 363 абитуриента. Приняли в ней участие 5 327 участников, в частности, 1 263 – за рубежом. Заметим, что за пределами нашей страны действовало ограничение на количество мест в подготовленных пунктах тестирования.

Двое поступающих получили 200 баллов по двум предметам и 45 – по одному (среди них 9 поступающих за рубежом),

– отметил нардеп.

И добавил, что наибольшее количество 200-бальников сдавали английский язык (27) и математику (14). Подавляющее большинство из них сдавали тест в Украине.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!