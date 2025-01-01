Участники дополнительной сессии НМТ-2025 получили результаты тестирования

Участники дополнительных сессий НМТ 2025 года уже получили результаты тестирования по шкале 100 – 200 баллов. Они доступны в персональном кабинете участника.

Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. В соответствующей вкладке персонального кабинета уже доступна опция формирования Информационной карточки участника НМТ.

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Что должны знать абитуриенты в 2025 году?

Вышеупомянутая карточка нужна для поступления в вузы Украины.

Участники тестирования также могут загрузить карточки результатов по предметам. В каждой из них указано, под каким номером участник выполнял определенное задание, номер этого задания в системе УЦОКО, правильные ответы к заданиям и количество набранных баллов.

Заметим, что начисление тестовых баллов за выполнение заданий предметных тестов НМТ осуществили в соответствии с утвержденными схемами.

Напомним, что для поступления в зарубежные учебные заведения абитуриенты могут получить выписку из сведений результатов НМТ. Это справка с подписью директора Украинского центра оценивания качества образования и печатью учреждения. Заказать ее можно, воспользовавшись специальным сервисом на веб-сайте Украинского центра.

Для поступления в вузы Украины этого документа подавать не нужно.

К слову, дополнительная сессия НМТ 2025 года продолжалась в течение 14 – 25 июля.