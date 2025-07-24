Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. У відповідній вкладці персонального кабінету вже доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ.

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Що мають знати вступники у 2025 році?

Вищезгадана картка потрібна для вступу до вишів України.

Учасники тестування також мають змогу завантажити картки результатів за предметами. У кожній із них зазначено, під яким номером учасник виконував певне завдання, номер цього завдання в системі УЦОЯО, правильні відповіді до завдань і кількість набраних балів.

Зауважимо, що нарахування тестових балів за виконання завдань предметних тестів НМТ здійснили відповідно до затверджених схем.

Нагадаємо, що для вступу до закордонних закладів освіти абітурієнти можуть отримати витяг з відомостей результатів НМТ. Це довідка з підписом директора Українського центру оцінювання якості освіти та печаткою установи. Замовити її можна, скориставшись спеціальним сервісом на вебсайті Українського центру.

Для вступу до вишів України цього документа подавати не потрібно.

До слова, додаткова сесія НМТ 2025 року тривала протягом 14 – 25 липня.