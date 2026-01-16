Омбудсмен предлагает отработать незапланированные каникулы благодаря весенним или уроками в июне

В Украине из-за чрезвычайной ситуации в энергетике вводят каникулы в учебных заведениях или переводят учеников и студентов на дистанционку. Образовательный омбудсмен Надежда Лещик считает, что отработать пропущенные уроки незапланированных каникул можно благодаря отмене весенних или продолжению обучения в июне 2026 года.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Надежды Лещик в фейсбуке. Она считает, что во время режима чрезвычайной ситуации в энергетике оптимальным вариантом будут каникулы до конца января в общинах с критической ситуацией.

Смотрите также Дистанционка, очное обучение или каникулы: какие решения для учеников и студентов приняли в регионах

Что советует омбудсмен?

Она считает, что стоит организовать и пришкольные лагеря для детей в отдельных школах.

Почему не дистанционное обучение? Во время дистанционного обучения в условиях нестабильного электроснабжения и связи невозможно обеспечить доступ к образованию всех учеников. Педагоги также имеют трудности с организацией дистанционных уроков. Принуждение к педагогам сидеть в холодных школах не обеспечивает качественное обучение,

– считает Лещик.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

И добавила, что учителя, привлечены к дежурствам в "Пунктах несокрушимости" или укрытиях, не могут полноценно готовиться и проводить онлайн-занятия.

Перенос занятий на март или июнь 2026 года позволит провести обучение в световой день с лучшим температурным режимом,

– отметила омбудсмен.

Также она отметила, что можно организовать активности (кружки, секции) и предоставление консультаций по отдельным предметам.

Смотрите также Как будут учиться ученики школ и профтехов в Житомире

Какие изменения в учебном процессе?