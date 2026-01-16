Укр Рус
16 января, 17:50
2

Омбудсмен предлагает отработать незапланированные каникулы благодаря весенним или уроками в июне

Мария Волошин
Основні тези
  • В Украине из-за чрезвычайной ситуации в энергетике вводят каникулы или дистанционное обучение обучение в образовательных учреждениях.
  • Омбудсмен предлагает компенсировать пропущенные занятия благодаря весенним каникулам или продолжив обучение в июне 2026 года.

В Украине из-за чрезвычайной ситуации в энергетике вводят каникулы в учебных заведениях или переводят учеников и студентов на дистанционку. Образовательный омбудсмен Надежда Лещик считает, что отработать пропущенные уроки незапланированных каникул можно благодаря отмене весенних или продолжению обучения в июне 2026 года.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Надежды Лещик в фейсбуке. Она считает, что во время режима чрезвычайной ситуации в энергетике оптимальным вариантом будут каникулы до конца января в общинах с критической ситуацией.

Что советует омбудсмен?

Она считает, что стоит организовать и пришкольные лагеря для детей в отдельных школах.

Почему не дистанционное обучение? Во время дистанционного обучения в условиях нестабильного электроснабжения и связи невозможно обеспечить доступ к образованию всех учеников. Педагоги также имеют трудности с организацией дистанционных уроков. Принуждение к педагогам сидеть в холодных школах не обеспечивает качественное обучение, 
– считает Лещик.

И добавила, что учителя, привлечены к дежурствам в "Пунктах несокрушимости" или укрытиях, не могут полноценно готовиться и проводить онлайн-занятия.

Перенос занятий на март или июнь 2026 года позволит провести обучение в световой день с лучшим температурным режимом, 
– отметила омбудсмен.

Также она отметила, что можно организовать активности (кружки, секции) и предоставление консультаций по отдельным предметам.

Какие изменения в учебном процессе?

  • Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике Украины правительство согласовало временное прекращение обучения в очном формате в учебных заведениях.
  • Это касается детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.
  • Решение окончательно принимают на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе.
  • Так, общины могут согласовать переход на дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года.
  • В Киеве ранее согласовали каникулы во всех вышеупомянутых учебных заведениях до 1 февраля. Исключение – детсады, которые принимают решение в соответствии с ситуацией на местах.