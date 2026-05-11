Начался дополнительный период регистрации на НМТ: кто и как может стать участником

11 мая стартовал дополнительный период регистрации для участия в дополнительных сессиях НМТ. Он продлится до 17 мая.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования. Кто сможет еще зарегистрироваться на НМТ и как это сделать, читайте дальше.

Кто может зарегистрироваться?

Стать участниками УМТ в этом году можно еще, если зарегистрироваться в дополнительный период. Это могут сделать лица, которые:

находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;

имели уважительные причины и не зарегистрироваться в основной период;

в основной период им отказали в регистрации.

В УЦОКО также выделили перечень уважительных причин, которые не позволяли лицам регистрироваться на мультитест. Это могла быть временная нетрудоспособность, поступающий является военнослужащим или проживает на ВОТ и тому подобное. Весь перечень можно найти здесь. Также там подали список соответствующих документов.

В Украинском центре оценивания качества образования также уточняют: кто регистрировался в основной период и получил отказ, должен был доработать информацию и документы. Еще раз создавать кабинет не надо. Стоит только загрузить те копии документов, из-за которых отказали, доработать информацию и отправить все на обработку.

Как зарегистрироваться?

Если вы намерены стать участником НМТ в дополнительный период, воспользуйтесь для регистрации специальным сервисом на сайте УЦОКО. Вам надо сначала персональный кабинет. Это можно сделать:

с помощью Дии – документы подгрузятся автоматически;

заполнить форму вручную – при этом не забыть внести персональные данные, загрузить копии документов.

Важно! Не забудьте загрузить в персональный кабинет сканкопию / фотокопию заявления о возможности сдать тестирование во время дополнительных сессий. Также надо загрузить документ, который подтвердит причину этой регистрации.

В Центре также напоминают: те, кто регистрируется на тестирование, должен не забыть нажать кнопку "Отправить на обработку". В противном случае ваши данные не обработают, поэтому участником НМТ вы в этом году не станете.

Важно! У Порядке проведения НМТ указано, что вход в экзаменационные центры будут прекращать за 5 минут до начала тестирования.

Из-за каких ошибок отказывают в регистрации?

Самыми частыми ошибками, которых допускали абитуриенты, которые хотели зарегистрироваться на НМТ, были следующие:

скрин с Дии вместо сканкопии/фотокопии документа;

неправильно оформленная справка с места учебы;

непредоставление документа, подтверждающего причину невнесения информации о РНОКПП.

Поэтому в Центре напоминают: убедитесь, что справка соответствует образцу. Она, в частности, должна содержать фразу о завершении вами обучения в этом году. Также дату выдачи и номер.

Как регистрироваться новым потенциальным участникам?

Если вы не регистрировались на НМТ в основной период, а хотите это сделать в дополнительный, сначала создайте персональный кабинет. Он станет доступен 11 мая.

Участникам напоминают, что при регистрации надо загрузить копии документов и не забыть тот, который подтверждает соответствующую уважительную причину, по которой вы не регистрировались в основной период. Также стоит подать заявление о возможности сдать мультитест во время дополнительных сессий.

Также в Центре рекомендуют внимательно следить за сообщениями в персональном кабинете, чтобы доработать данные в случае необходимости.

Интересно! Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что дата регистрации на тестирование не связана с датой сдачи экзамена.

Когда длился основной период НМТ?

Основной период регистрации на НМТ в этом году начался 5 марта и продолжался до 2 апреля. Доработать замечания можно было до 7 апреля.

в 2026 году на НМТ уже зарегистрировались 355 тысяч участников. Более 18 тысяч человек будут сдавать мультитест за рубежом.

Всего во время основного периода регистрации специальным сервисом воспользовались около 368 774 тысяч человек.

Что известно об НМТ в 2026 году?

В этом году тестирование участники будут сдавать в течение одного дня. Основная сессия будет в течение 20 мая – 25 июня; дополнительная – с 17 по 24 июля.

Экзамен будет из 4 предметов. Обязательно надо будет сдавать такие:

украинский язык;

математика;

история Украины.

На тестировании планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.

УЦОКО также обнародовал демонстрационные варианты тестов по всем предметам.