Вскоре начинается НМТ: какие правила будут действовать при входе в экзаменационный центр
- Для допуска к экзаменационному центру на НМТ в 2026 году нужно иметь сертификат участника мультитеста и документ, удостоверяющий личность.
- Приглашение на тестирование уже есть в персональных кабинетах участников.
На следующей неделе начинается основная сессия национального мультитеста в 2026 году. Поэтому участникам стоит вспомнить все правила, чтобы не провалить тестирование.
В частности, не забыть об организационных моментах. Osvita.ua рассказывает рассказывает, что стоит знать о допуске в центр тестирования.
Что нужно, чтобы участника пропустили на тестирование?
Для допуска в экзаменационный центр надо предъявить сертификат участника мультитеста. При этом не забыть оригинал документа, который удостоверяет вашу личность. Можете также использовать цифровой аналог в Дии.
В Украинском центре оценивания качества образования при этом советуют взять с собой на тестирование распечатанное приглашение на НМТ. Конечно, если у вас есть возможность его распечатать.
Важно! 11 мая стартовал дополнительный период регистрации для участия в дополнительных сессиях НМТ. Он продлится до 17 мая.
Когда завершается допуск к ТЭЦ?
Также участникам НМТ стоит не забыть, что допуск к экзаменационным центрам, в которых будет проходить тестирование, стартует за полчаса и завершается за 5 минут до начала тестирования. То есть ориентироваться надо на 9:55.
Также не забудьте взять с собой ручку, ведь вы будете работать с черновиком. Цвет ручки не имеет значения.
Также, учитывая продолжительность тестирования, участникам советуют взять с собой питьевую воду или другие напитки и перекус.
Если вы проходите тестирование в Украине, возьмите с собой также теплую обувь и одежду, ведь можете длительное время находиться в укрытии из-за воздушных тревог.
Черновики участникам с собой брать не нужно – их выдадут в аудиториях.
Получили ли участники УМТ приглашение на экзамен?
Нынешние участники тестирования уже получили приглашение на НМТ. Однако это те, что будут участвовать в основных сессиях, отмечают в Украинском центре оценивания качества образования.
Приглашение стоит искать в персональных кабинетах участников тестирования. В нем также указали:
адрес центра тестирования;
дату экзамена;
время начала теста.
Обратите внимание! На тестировании планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.
Какие еще интересности есть в персональном кабинете?
- Также в персональном кабинете участников мультитеста в этом году будут гайды с советами.
- Так поступающим пытаются помочь справиться со стрессом и тревогой перед и во время экзамена.
Советы разработала Всеукраинская программа ментального здоровья "Ты как?".