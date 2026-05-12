Вскоре начинается НМТ: какие правила будут действовать при входе в экзаменационный центр

На следующей неделе начинается основная сессия национального мультитеста в 2026 году. Поэтому участникам стоит вспомнить все правила, чтобы не провалить тестирование.

В частности, не забыть об организационных моментах. Osvita.ua рассказывает рассказывает, что стоит знать о допуске в центр тестирования.

Что нужно, чтобы участника пропустили на тестирование?

Для допуска в экзаменационный центр надо предъявить сертификат участника мультитеста. При этом не забыть оригинал документа, который удостоверяет вашу личность. Можете также использовать цифровой аналог в Дии.

В Украинском центре оценивания качества образования при этом советуют взять с собой на тестирование распечатанное приглашение на НМТ. Конечно, если у вас есть возможность его распечатать.

Важно! 11 мая стартовал дополнительный период регистрации для участия в дополнительных сессиях НМТ. Он продлится до 17 мая.

Когда завершается допуск к ТЭЦ?

Также участникам НМТ стоит не забыть, что допуск к экзаменационным центрам, в которых будет проходить тестирование, стартует за полчаса и завершается за 5 минут до начала тестирования. То есть ориентироваться надо на 9:55.

Также не забудьте взять с собой ручку, ведь вы будете работать с черновиком. Цвет ручки не имеет значения.

Также, учитывая продолжительность тестирования, участникам советуют взять с собой питьевую воду или другие напитки и перекус.

Если вы проходите тестирование в Украине, возьмите с собой также теплую обувь и одежду, ведь можете длительное время находиться в укрытии из-за воздушных тревог.

Черновики участникам с собой брать не нужно – их выдадут в аудиториях.

Получили ли участники УМТ приглашение на экзамен?

Нынешние участники тестирования уже получили приглашение на НМТ. Однако это те, что будут участвовать в основных сессиях, отмечают в Украинском центре оценивания качества образования.

Приглашение стоит искать в персональных кабинетах участников тестирования. В нем также указали:

адрес центра тестирования;

дату экзамена;

время начала теста.

Обратите внимание! На тестировании планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.

Какие еще интересности есть в персональном кабинете?

Также в персональном кабинете участников мультитеста в этом году будут гайды с советами.

Так поступающим пытаются помочь справиться со стрессом и тревогой перед и во время экзамена.

Советы разработала Всеукраинская программа ментального здоровья "Ты как?".