Правительство Украины согласовало обновленные требования к медицинскому обслуживанию в учреждениях дошкольного образования. Постановление содержит перечень обязательных мероприятий по охране здоровья воспитанников садов и требования к медучреждениям, изолятору и медкабинету в учебных заведениях.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на текст постановления. Определили, в частности, какие должны быть эти обязательные меры.

Смотрите также Что ждет образование Украины в 2026 – 2028 годах: приоритеты

Какие изменения произойдут в дошкольном образовании?

К обязательным мерам по охране здоровья воспитанников детсадов относятся:

осуществление контроля за наличием медицинской справки, необходимых прививок;

наблюдение за состоянием здоровья малышей и в случае необходимости оказания домедицинской помощи;

организация профилактических и консультационных мероприятий по вопросам здравоохранения и т.п.

Приведенные в документе требования устанавливают подходы к обустройству медицинской ячейки, изолятора и медицинского кабинета учреждения дошкольного образования с ориентировочными перечнями оснащения, лекарственных средств, медицинских изделий для оказания домедицинской или неотложной медицинской помощи.

К теме Для детсадов утвердили новые типовые штатные нормативы

Какие документы приняли раньше?