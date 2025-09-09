Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Кабмін погодив нові вимоги до медичного обслуговування у дитсадках
9 вересня, 17:36
2

Кабмін погодив нові вимоги до медичного обслуговування у дитсадках

Марія Волошин
Основні тези
  • Кабмін ухвалив нові вимоги до медичного обслуговування в дитсадках.
  • Постанова містить перелік обов'язкових заходів з охорони здоров'я вихованців садків та вимоги до медосередку, ізолятора та медкабінету у закладах освіти.

Уряд України погодив оновлені вимоги до медичного обслуговування в закладах дошкільної освіти. Постанова містить перелік обов'язкових заходів з охорони здоров'я вихованців садків та вимоги до медосередку, ізолятора та медкабінету у закладах освіти.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на текст постанови. Визначили, зокрема, які мають бути ці обов'язкові заходи.

Дивіться також Що чекає освіту України у 2026 – 2028 роках: пріоритети 

Які зміни відбудуться у дошкільній освіті?

До обов'язкових заходів з охорони здоров'я вихованців дитсадків належать:

  • здійснення контролю за наявністю медичної довідки, необхідних щеплень;

  • спостереження за станом здоров'я малюків та у разі потреби надання домедичної допомоги;

  • організація профілактичних і консультаційних заходів з питань охорони здоров'я тощо.

Наведені в документі вимоги встановлюють підходи до облаштування медичного осередку, ізолятора й медичного кабінету закладу дошкільної освіти з орієнтовними переліками оснащення, лікарських засобів, медичних виробів для надання домедичної або невідкладної медичної допомоги.

До теми Для дитсадків затвердили нові типові штатні нормативи

Які документи ухвалили раніше?

  • Раніше МОН погодило для дитсадків нові типові штатні нормативи.
  • Вищезгаданий документ містить типові штатні нормативи дитсадків, які поширюються на державні і комунальні заклади освіти всіх типів організації освітньої діяльності.
  • При формуванні штатного розпису дитсадка, що має структурні підрозділи (дошкільні підрозділи, філії), враховують кількість вихованців та груп цих структурних підрозділів.