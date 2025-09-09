Про це інформує 24 Канал з посиланням на текст постанови. Визначили, зокрема, які мають бути ці обов'язкові заходи.
Дивіться також Що чекає освіту України у 2026 – 2028 роках: пріоритети
Які зміни відбудуться у дошкільній освіті?
До обов'язкових заходів з охорони здоров'я вихованців дитсадків належать:
здійснення контролю за наявністю медичної довідки, необхідних щеплень;
спостереження за станом здоров'я малюків та у разі потреби надання домедичної допомоги;
організація профілактичних і консультаційних заходів з питань охорони здоров'я тощо.
Наведені в документі вимоги встановлюють підходи до облаштування медичного осередку, ізолятора й медичного кабінету закладу дошкільної освіти з орієнтовними переліками оснащення, лікарських засобів, медичних виробів для надання домедичної або невідкладної медичної допомоги.
До теми Для дитсадків затвердили нові типові штатні нормативи
Які документи ухвалили раніше?
- Раніше МОН погодило для дитсадків нові типові штатні нормативи.
- Вищезгаданий документ містить типові штатні нормативи дитсадків, які поширюються на державні і комунальні заклади освіти всіх типів організації освітньої діяльності.
- При формуванні штатного розпису дитсадка, що має структурні підрозділи (дошкільні підрозділи, філії), враховують кількість вихованців та груп цих структурних підрозділів.