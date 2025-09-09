Про це інформує 24 Канал з посиланням на текст постанови. Визначили, зокрема, які мають бути ці обов'язкові заходи.

Які зміни відбудуться у дошкільній освіті?

До обов'язкових заходів з охорони здоров'я вихованців дитсадків належать:

здійснення контролю за наявністю медичної довідки, необхідних щеплень;

спостереження за станом здоров'я малюків та у разі потреби надання домедичної допомоги;

організація профілактичних і консультаційних заходів з питань охорони здоров'я тощо.

Наведені в документі вимоги встановлюють підходи до облаштування медичного осередку, ізолятора й медичного кабінету закладу дошкільної освіти з орієнтовними переліками оснащення, лікарських засобів, медичних виробів для надання домедичної або невідкладної медичної допомоги.

Які документи ухвалили раніше?