Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на текст постановления. Определили, в частности, какие должны быть эти обязательные меры.
Какие изменения произойдут в дошкольном образовании?
К обязательным мерам по охране здоровья воспитанников детсадов относятся:
осуществление контроля за наличием медицинской справки, необходимых прививок;
наблюдение за состоянием здоровья малышей и в случае необходимости оказания домедицинской помощи;
организация профилактических и консультационных мероприятий по вопросам здравоохранения и т.п.
Приведенные в документе требования устанавливают подходы к обустройству медицинской ячейки, изолятора и медицинского кабинета учреждения дошкольного образования с ориентировочными перечнями оснащения, лекарственных средств, медицинских изделий для оказания домедицинской или неотложной медицинской помощи.
Какие документы приняли раньше?
- Ранее МОН согласовало для детсадов новые типовые штатные нормативы.
- Вышеупомянутый документ содержит типовые штатные нормативы детсадов, которые распространяются на государственные и коммунальные учебные заведения всех типов организации образовательной деятельности.
- При формировании штатного расписания детсада, имеющего структурные подразделения (дошкольные подразделения, филиалы), учитывают количество воспитанников и групп этих структурных подразделений.