Украина выделяет миллиард на укрытие для детсадов: кто может подать заявку

В 2026 году государство впервые отдельно выделяет 1 миллиард гривен на обустройство укрытий именно в дистадках. Вчера Кабмин согласовал правила распределения этой субвенции.

Так общины смогут создавать безопасные условия для работы садиков и возвращения детей к очному или смешанному формату обучения. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение министра образования и науки Украины Оксена Лисового.

Кто может подать заявку?

С сегодняшнего дня до 26 января учредители садов могут подать заявки на финансирование укрытий. Право на получение субвенции имеют детсады, которые:

имеют 100 и более воспитанников;

являются специальными детскими садами;

является единственным ЗДО в громаде, где возможно очное или сочетание очной и дистанционной форм обучения или в помещениях которого организуют образовательный процесс для двух или более заведений;

не имеют укрытия или имеют укрытие, требующее капремонта или реконструкции.

Интересно! В Украине с 1 января повысили зарплаты педагогам. Должностные оклады воспитателей в детских садах увеличат на 30% с 1 января 2026 года, отмечает Osvita.ua.

При отборе заявок будут учитывать уровень рисков безопасности в обществе и готовность проектов к реализации. В частности наличие проектно-сметной документации с экспертизой.

Решение о финансировании укрытий в садах дает общинам четкий механизм и ресурс, чтобы садики могли работать стабильно там, где безопасность является ключевым условием для ежедневного обучения детей,

– заявил министр.

Сколько миллионов предоставили партнеры Украине на развитие дошкольного образования?

В течение прошлого года международные партнеры предоставили Украине 30 миллионов долларов США на развитие дошкольного образования через программу Всемирного банка LEARN.

Полученные от международных партнеров средства направляют на модернизацию оборудования и инфраструктуры с учетом потребностей детей с нарушениями развития и профессиональное развитие воспитателей, ассистентов воспитателей и специалистов ИРЦ.

Также из этих средств финансируют поддержку детей от рождения до 4 лет и адаптации образовательных программ для детей с различными типами нарушений и уровнями поддержки.

