В Украине почти исчезли очереди в детсады: какие города являются исключениями

В большинстве громад Украины сейчас нет очередей в детские сады. Исключения – города-сателлиты Киева и города-миллионники.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова в эфире телемарафона.

Почему нет очередей в детсады?

Чиновница заявила, что даже в крупных городах не только нет очередей, но и детсады не работают на полную мощность.

Конечно, я не говорю сейчас о прифронтовых регионах, где из-за отсутствия укрытий, так называемых подземных садиков, полноценных мест, где дети могут находиться полный день, доступ к очному обучению невозможен,

– уточнила Коновалова.

И добавила, что исключениями являются только города-сателлиты Киева и города-миллионники, а также густонаселенные районы отдельных городов, в частности Киева и Одессы. Заметим, что города-сателлиты – это небольшие города, поселка или городские агломерации, расположены вблизи крупного города-центра, функционально связаны с ним экономически, транспортно и социально.

Обратите внимание! С 1 сентября в детсадах Украины изучение английского языка станет обязательным. Осваивать его азы будут дети старшего дошкольного возраста. Говорится о тех, кому 5 – 6 лет. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки со ссылкой на нормы нового Закона "О дошкольном образовании", отмечает Osvita.ua.

Заместитель министра также рассказала, что сейчас государство будет акцентировать на создании возможности для посещения детсадов детьми от 1 года.

Демографическая ситуация такая, что сейчас мы работаем над тем, чтобы садики заполнялись там, где есть места, детьми раннего возраста,

– объяснила чиновница.

И напомнила: если очередь существует и ребенка проблематично устроить в детсад, украинцы могут воспользоваться программой "еЯсла". При этом получить 8 тысяч гривен в месяц для возмещения услуг няни или частного детсада.

Как продолжается трансформация в дошкольном образовании?