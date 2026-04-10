В Украине почти исчезли очереди в детсады: какие города являются исключениями
В большинстве громад Украины сейчас нет очередей в детские сады. Исключения – города-сателлиты Киева и города-миллионники.
Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова в эфире телемарафона.
Почему нет очередей в детсады?
Чиновница заявила, что даже в крупных городах не только нет очередей, но и детсады не работают на полную мощность.
Конечно, я не говорю сейчас о прифронтовых регионах, где из-за отсутствия укрытий, так называемых подземных садиков, полноценных мест, где дети могут находиться полный день, доступ к очному обучению невозможен,
– уточнила Коновалова.
И добавила, что исключениями являются только города-сателлиты Киева и города-миллионники, а также густонаселенные районы отдельных городов, в частности Киева и Одессы. Заметим, что города-сателлиты – это небольшие города, поселка или городские агломерации, расположены вблизи крупного города-центра, функционально связаны с ним экономически, транспортно и социально.
Обратите внимание! С 1 сентября в детсадах Украины изучение английского языка станет обязательным. Осваивать его азы будут дети старшего дошкольного возраста. Говорится о тех, кому 5 – 6 лет. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки со ссылкой на нормы нового Закона "О дошкольном образовании", отмечает Osvita.ua.
Заместитель министра также рассказала, что сейчас государство будет акцентировать на создании возможности для посещения детсадов детьми от 1 года.
Демографическая ситуация такая, что сейчас мы работаем над тем, чтобы садики заполнялись там, где есть места, детьми раннего возраста,
– объяснила чиновница.
И напомнила: если очередь существует и ребенка проблематично устроить в детсад, украинцы могут воспользоваться программой "еЯсла". При этом получить 8 тысяч гривен в месяц для возмещения услуг няни или частного детсада.
Как продолжается трансформация в дошкольном образовании?
- В Украине продолжается системная трансформация дошкольного образования.
- С 1 января 2025 года вступил в силу Закон Украины "О дошкольном образовании".
- С 2026 года должностные оклады воспитателей в детсадах растут. Уровень их оплаты труда должны увеличить минимум на 30%. Говорится о коммунальных садах, рассказали 24 Каналу в МОН Украины.
- В МОН также ранее анонсировали реализацию идеи по обустройству яслей в детсадах и готовность принимать в садах детей от трех месяцев. Но для этого нужны инвестиции для переоборудования и обучения воспитателей.