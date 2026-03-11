Говорится о тех, кому 5 – 6 лет. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки со ссылкой на нормы нового Закона "О дошкольном образовании", отмечает Osvita.ua.

Что известно о новациях?

В детсадах при этом введут новую должность – учителя этого языка. Для этих педагогов уже разработали Методическое руководство. Он содержит практические рекомендации о планировании и проведении занятий.

Профессиональное развитие педагогов будет происходить через национальную платформу, которую создало МОН.

Специализированный раздел содержит пять методических секций и 49 учебных материалов. Общий объем – 30 часов.

Они ориентированы на практическое применение и адаптированы к возрасту детей.

Что думают украинцы о таком нововведении?

Украинцы начали активно обсуждать эту тему. Свои мысли высказали сообщением Освіта.ua.

Дети украинским не владеют, как нужно. Даже в школах все больше детей не произносят звуки родного языка. Сейчас в каждом саду нужны логопеды с младшей группы, а не со средней или старшей.

В учреждениях дошкольного образования – катастрофа с развитием речи у детей. По моему мнению, нужно ввести должность логопеда, а английский пусть дети учат в школе.

Оставьте этот ровер! Научите детей украинскому, родному языку... Английский никуда не убежит.

Наши дети с новыми программами обучения не умеют составлять рассказы, не хотят учить стихи, слушать сказки, развитие речи довольно слабое... А еще путают свои буквы с английскими, получается винегрет.

Шокирована комментариями. Английский язык уже давно изучается в детских садах как самооплачиваемая услуга или как кружок. Лично я учу детей английскому в саду с 2013 года как руководитель кружка, который уже несколько лет введен в штат. Учу детей от младшей до старшей группы. А сейчас это будет не кружок, а обязательное занятие, как музыкальное занятие или физкультура. Английский в саду – это не о том, чтобы изучить и знать язык, это о разнообразии дня для детей, об общем развитии, об интересных песнях и зарядки, а еще также выступления на тематических утренниках. Детям очень нравятся занятия по английскому в саду. Многие дети хорошо запоминают разные слова, стандартные фразы, стишки и песни.

Еще свой родной не знают, а уже чужой будут учить!

Вы воспитателей хоть удержите на зарплате нищих. Вскоре закрываться будете, а не языки изучать.

А специалисты где? Их в школах не хватает! Потому что за тот мизер в школы, сады не пойдут работники фирм, консульств, посольств и тому подобное.

Читаю комментарии. Ужас. До конца пересилить не смогла. Какое же наше общество еще не взрослое! Все то, о чем люди спрашивают: за какие деньги, кто это придумал, зачем... Все это гуглится за одну минуту. Люди добрые, у нас евроинтеграция, дети, то есть наше будущее, должны быть конкурентоспособными, поэтому об английском языке приняли закон как требование ЕС, а внедряют за их деньги: грант ЕС. Двум языкам одновременно детей учить легче, когда все усваивается на подсознании, чем поочередно.

Как продолжается трансформация в дошкольном образовании?

В Украине продолжается системная трансформация дошкольного образования.

С 1 января 2025 года вступил в силу Закон Украины "О дошкольном образовании".

С 2026 года должностные оклады воспитателей в детсадах растут. Уровень их оплаты труда должны увеличить минимум на 30%. Говорится о коммунальных садах, рассказали 24 Каналу в МОН Украины.

В МОН также ранее анонсировали реализацию идеи по обустройству яслей в детсадах и готовность принимать в садах детей от трех месяцев. Но для этого нужны инвестиции для переоборудования и обучения воспитателей.