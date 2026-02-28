Часто воспитатели утром неприятно удивлены увиденным в укрытиях. Детали она описала в своей заметке в Threads.

На что жалуется воспитательница?

Педагог рассказала, что работает в государственном (коммунальном) саду в столице Украины.

Она отмечает, что укрытие их учебного заведения во время обстрела или тревоги ночью приходят посторонние люди. Последние все имущество сада подстраивают под себя: сдвигают скамейки и стулья, чтобы было удобно спать, сдвигают или выносят в другое помещение столы, пользуются салфетками, не смывают унитазы и тому подобное.

Каждое утро воспитатели должны ставить все на места и мыть скамейки, на которые люди залезают с грязной обувью и тому подобное. Как можно быть такими свиньями? Не умеете соблюдать порядок – хрюкайте дома,

– написала Бабиец.

Что говорят украинцы?

В комментариях украинцы высказали свои мысли.

И у нас так было. А сейчас запретили. Укрытие только для участников образовательного процесса. Я считаю, это правильно, хоть и живу рядом – никогда не ходила туда. Всегда было интересно, как могут ночью туда ходить кто захочет, а утром детей туда вести.

Это почти во всех хранилищах, которые относятся к учебным заведениям, такая ситуация. У нас родители закупают воду, которую в случае необходимости выдают детям, которые забыли свои бутылки с водой. Хватает на несколько месяцев. После прихода местных жителей вода заканчивается за сутки и срач везде.

Как я вас понимаю. У нас люди начали даже распаковывать хозяйственные товары.

А потом мы удивляемся, охаем и проклинаем тех, кто закрыл укрытие.

Знаю садик, в котором вход в укрытие садика позволили только детям из садика, их семьям и семьям работников. Сделали это после того, как туда начали приходить бездомные и люди с различными зависимостями, которые спали на детских кроватях и постели уже задолго после окончания тревоги и т.д. (рядом есть еще одно укрытие, просто менее обустроенное).

Как по мне, садоводческое укрытие – не место для всех.

Согласна с вами. Но когда началась война и негде было прятаться, то мы с семьей ходили в укрытие школы. И несмотря на то, что там было очень людей, это не мешало каждому хоть немного позаботиться о месте, где ты находишься. С пониманием относимся к людям, которые ходят в укрытие, но не понимаем свиней.



Комментарии украинцев / скриншот

Пускают ли посторонних в укрытие учебных заведений во время тревоги?