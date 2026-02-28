Часто вихователі зранку неприємно здивовані побаченим в укриттях. Деталі вона описала у своєму дописі у Threads.

Дивіться також На одязі був несподіваний напис: мати забрала дітей зі садка і була вражена

На що скаржиться вихователька?

Педагогиня розповіла, що працює у державному (комунальному) садку у столиці України.

Вона зазначає, що укриття їхнього закладу освіти у час обстрілу чи тривоги вночі приходять сторонні люди. Останні усе майно садка підлаштовують під себе: зсувають лавки та стільці, щоб було зручно спати, зсувають або виносять в інше приміщення столи, користуються серветками, не змивають унітази тощо.

Кожного ранку вихователі мусять ставити усе на місця та мити лавки, на які люди залазять з брудним взуттям тощо. Як можна бути такими свинями? Не вмієте дотримуватись порядку – рохкайте вдома,

– написала Бабієць.

Цікаво! Заступниця очільника МОН Анастасія Коновалова поділилася відео, як у дитячому садку на Хмельниччині готують їжу за допомогою вуличної печі. Так боролися з обставинами кухарі закладу освіти у Летичеві. Посадовиця зробила репост відео, яке оприлюднила у фейсбуці Наталія Кліпановська.

Що кажуть українці?

У коментарях українці висловили свої думки.

І у нас так було. А зараз заборонили. Укриття тільки для учасників освітнього процесу. Я вважаю, це правильно, хоч і живу поряд – ніколи не ходила туди. Завжди було цікаво, як можуть вночі туди ходити хто заманеться, а зранку дітей туди вести.

Це майже в усіх сховищах, які належать до навчальних закладів, така ситуація. У нас батьки закуповують воду, яку в разі потреби видають дітям, котрі забули свої пляшки з водою. Вистачає на декілька місяців. Після приходу місцевих мешканців вода закінчується за добу і срач всюди.

Як я вас розумію. У нас люди почали навіть розпаковувати господарські товари.

А потім ми дивуємося, охкаємо і проклинаємо тих, хто закрив укриття.

Знаю садочок, в якому вхід в укриття садочка дозволили лише дітям з садочка, їхнім родинам та сім'ям працівників. Зробили це після того, як туди почали приходити безхатьки та люди з різноманітними залежностями, які спали на дитячих ліжках та постелі вже задовго після закінчення тривоги тощо (поруч є ще одне укриття, просто менш облаштоване).

Як на мене, садочкове укриття – не місце для всіх.

Згодна з вами. Але коли почалась війна і не було де ховатися, то ми з сім'єю ходили в укриття школи. І попри те, що там було дуже людей, це не заважало кожному хоч трохи подбати про місце, де ти перебуваєш. З розумінням ставимось до людей, які ходять в укриття, але не розуміємо свиней.



Коментарі українців / скриншот

Дивіться також У дитсадку на Волині виховательку закопали в сніг

Чи пускають сторонніх в укриття закладів освіти у час тривоги?