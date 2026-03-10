Об этом сообщили в Министерстве образования и науки со ссылкой на нормы нового закона О дошкольном образовании, отмечает Osvita.ua.

Кто будет изучать английский язык?

Изучать иностранный язык будет группа детей старшего дошкольного возраста.

Для преподавания английского языка в детсадах предусмотрели введение новой должности. Говорится о должности учителя этого языка. Ее будут вводить из расчета 0,25 штатной единицы на каждую группу.

Для будущих преподавателей английского в детсадах разработали Методическое руководство. В нем собрали практические рекомендации о планировании и проведении занятий.

Интересно! В части садов Львова дети учатся на украинском и английском языках.

Профессиональное развитие педагогов будет происходить через национальную платформу. Ее создало Министерство образования и науки Украины с учетом международного опыта.

Специализированный раздел "Preschool Educators" содержит пять методических секций и 49 учебных материалов. Общий объем – 30 часов. Они ориентированы на практическое применение и адаптированы к возрастным особенностям дошкольников.

Какова ситуация с зарплатами воспитателей?

3 2025 года принятый Закон "О дошкольном образовании" предоставил общинам новые возможности. В частности, по зарплатам педагогов.

Введение дополнительных выплат существенно повысило средний уровень оплаты труда воспитателей, сообщал глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.

С 2026 года должностные оклады воспитателей в детсадах растут. Уровень их оплаты труда должны увеличить минимум на 30%. Говорится о коммунальных садах, рассказали 24 Каналу в МОН Украины.

Как продолжается трансформация в дошкольном образовании?