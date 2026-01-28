Чиновница сделала репост видео, которое обнародовала в фейсбуке Наталья Клипановская. Коновалова написала, что не смогла смотреть на это без слез и с большим уважением относится к тем, кто превращает сложные обстоятельства в интересное приключение для детей.
Как готовят еду для детей в саду в Хмельницкой области?
Клипановская в описании к видео прокомментировала ситуацию, которая произошла на днях.
Сегодня в нашем саду был необычный день. Из-за отсутствия электроэнергии повара готовили еду под открытым небом – на улице, в снежке. Несмотря на холод, все удалось с теплом в сердце и заботой о детях. Такой день еще раз доказал: вместе мы справимся с любыми вызовами,
– написала она.
Как готовят еду для детей в саду в Хмельницкой области: смотрите видео
Что думают украинцы?
В комментариях к посту чиновницы украинцы написали следующее:
Да, это захватывает, но в такое время – это ответственность огромная! Молодцы коллеги! Дети сыты и в садике, а родители на работе. Главное – все здоровы и все хорошо! Никто не знает, кроме тех, кто живет дошкольным, с чем сталкиваются руководители и работники садов.
- Это, конечно, очень вдохновляюще. Но.... как же НАССР (НАССР в учебных заведениях – важный инструмент для контроля безопасности питания, – ред.)? Госпродпотребслужба увидит в этом перекрестное загрязнение(??) Я понимаю, что надо приспосабливаться, куда же нормативные акты дети? Насколько я знаю, их никто не отменял на период военного положения и блэкаута((((. Мы готовили на газовой плите в котельной и держали это под грифом "секретно", чтобы никто из "госорганов" не узнал.
Наши повара приходят с позднего вечера и караулят ночью, когда появляется свет, готовят.
Анастасия, поспособствуйте, чтобы были пересмотрены поварам зарплаты.
Браво! Благодарность коллегам за их несокрушимость и единство!
Какова ситуация с зарплатами воспитателей?
3 2025 года принятый Закон "О дошкольном образовании" предоставил громадам новые возможности. Прежде всего по оплате труда педагогов детсадов.
Введение дополнительных выплат существенно повысило средний уровень оплаты труда воспитателей, сообщал в телеграмм-канале глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.
И добавил, что в отдельных территориальных общинах благодаря сочетанию максимальных надбавок и дополнительных стимулов зафиксировали выше среднего уровень заработной платы воспитателей.
Заместитель главы МОН Анастасия Коновалова сообщила, что после повышения в 2026 году, начинающий педагог будет получать не менее 10 тысяч гривен, если общины устанавливают надбавку за престижность в размере 20 – 30%.