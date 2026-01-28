Посадовиця зробила репост відео, яке оприлюднила у фейсбуці Наталія Кліпановська. Коновалова написала, що не змогла дивитися на це без сліз і з великою повагою ставиться до тих, хто перетворює складні обставини на цікаву пригоду для малюків.
Як готують їжу для діток у садку на Хмельниччині?
Кліпановська в описі до відео прокоментувала ситуацію, яка сталася днями.
Сьогодні в нашому садочку був незвичайний день. Через відсутність електроенергії кухарі готували їжу просто неба – на вулиці, у сніжку. Попри холод, усе вдалося з теплом у серці та турботою про діток. Такий день ще раз довів: разом ми впораємось з будь-якими викликами,
– написала вона.
Як готують їжу для діток у садку на Хмельниччині: дивіться відео
Що думають українці?
У коментарях до поста посадовиці українці написали таке:
Так, це захоплює, але в такий час – це відповідальність величезна! Молодці колеги! Діти ситі і в садочку, а батьки на роботі. Головне – всі здорові і все добре! Ніхто не знає, окрім тих, хто живе дошкіллям, з чим зіштовхуються керівники та працівники садочків.
- Це, звичайно, дуже надихаюче. Але... як же НАССР (НАССР у закладах освіти – важливий інструмент для контролю безпеки харчування, – ред.)? Держпродспоживслужба побачить в цьому перехресне забруднення??? Я розумію, що треба пристосовуватися, куди ж нормативні акти діти? Наскільки я знаю, їх ніхто не скасовував на період воєнного стану та блекауту(((. Ми готували на газовій плиті в котельні і тримали це під грифом "секретно", щоб ніхто з "держорганів" не дізнався.
Наші кухарі приходять з пізнього вечора і чатують уночі, коли з'являється світло, готують.
Анастасіє, посприяйте, щоб були переглянуті кухарям зарплати.
Браво! Подяка колегам за їх незламність та єдність!
Яка ситуація із зарплатами вихователів?
3 2025 року ухвалений Закон "Про дошкільну освіту" надав громадам нові можливості. Передусім щодо оплати праці педагогів дитсадків.
Запровадження додаткових виплат суттєво підвищило середній рівень оплати праці вихователів, повідомляв у телеграм-каналі очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.
І додав, що в окремих територіальних громадах завдяки поєднанню максимальних надбавок та додаткових стимулів зафіксували вищий за середній рівень заробітної плати вихователів.
Заступниця очільника МОН Анастасія Коновалова повідомила, що після підвищення у 2026 році, педагог-початківець отримуватиме щонайменше 10 тисяч гривень, якщо громади встановлюють надбавку за престижність у розмірі 20 – 30 %.