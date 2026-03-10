Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки з посиланням на норми нового закону Про дошкільну освіту, зазначає Osvita.ua.

Хто вивчатиме англійську мову?

Вивчатимуть іноземну мову групу діти старшого дошкільного віку.

Для викладання англійської мови у дитсадках передбачили запровадження нової посади. Мовиться про посаду вчителя цієї мови. Її запроваджуватимуть із розрахунку 0,25 штатної одиниці на кожну групу.

Для майбутніх викладачів англійської у дитсадках розробили Методичний порадник. У ньому зібрали практичні рекомендації про планування і проведення занять.

Цікаво! У частині садків Львова діти навчаються українською та англійською мовами.

Професійний розвиток освітян відбуватиметься через національну платформу. Її створило Міністерство освіти і науки України з урахуванням міжнародного досвіду.

Спеціалізований розділ "Preschool Educators" містить п'ять методичних секцій і 49 навчальних матеріалів. Загальний обсяг – 30 годин. Вони орієнтовані на практичне застосування та адаптованих до вікових особливостей дошкільнят.

Яка ситуація із зарплатами вихователів?

  • 3 2025 року ухвалений Закон "Про дошкільну освіту" надав громадам нові можливості. Зокрема, щодо зарплат освітян.

  • Запровадження додаткових виплат суттєво підвищило середній рівень оплати праці вихователів, повідомляв очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.

  • З 2026 року посадові оклади вихователів у дитсадках зростають. Рівень їхньої оплати праці мають збільшити щонайменше на 30%. Мовиться про комунальні садки, розповіли 24 Каналу у МОН України.

Як триває трансформація у дошкільній освіті?

  • В Україні триває системна трансформація дошкільної освіти.

  • З 1 січня 2025 року набув чинності Закон України "Про дошкільну освіту".

  • У МОН також раніше анонсували реалізацію ідеї щодо облаштування ясел у дитсадках та готовність приймати у садках дітей від трьох місяців. Але для цього потрібні інвестиції для переобладнання та навчання вихователів.