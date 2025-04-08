Достойный и достоинство: есть ли эти слова в украинском языке и как еих заменить

Не все слова, которые кажутся суржиком, им являются. Помните об общем древнеславянском происхождении в ряде языков. А так же не забывайте, что они могут различаться в зависимости от ситуации использования.

Возникает ли у вас сомнение при слове "достойный", украинское оно, русское, или суржик. О языковых тонкостях рассказывает 24 Канал.

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Слово "достойный" украинское или нет

Если у вас есть сомнения относительно слова "достойно" – не сомневайтесь, оно существует в украинском языке. Но употребляется не в тех случаях, что в русском языке. Кроме того, слово имеет ряд синонимов, которые уместнее употреблять в тех или иных ситуациях.

Достойно можем заменить словами:

вартий,

гідний,

належний,

цінний,

коштовний,

вартісний,

важливий.

Чтобы понять контекст употребления, сравним русские варианты употребления и украинские:

достойный вечной памяти – гідний вічної пам’яті, вікопомний (вікопам’ятний);

вічної пам’яті, вікопомний (вікопам’ятний); достойный внимания – гідний (вартий ) уваги;

) уваги; достойный доверия – віри гідний , вірогідний чи вартий довіри;

, вірогідний чи довіри; достойная оценка – належна оцінка;

оцінка; достойный комментарий – вартісний (цінний) коментар;

коментар; достойные (достойны) награды – гідні (варті) нагороди.

Однако, слова "достоинство" в украинском языке нет – это калька. В нашем языке фраза "Он держался с достоинством" переводится как – "Він тримався достойно (чи гідно)".

"Шевченко з убивчим сарказмом висміював тих, хто звисока називав його "мужицьким поетом", і носив цей титул гордо і достойно" (Максим Рильский).

"Вона була йому гідною дружиною" (Леся Украинка).

Есть ли в нашем языке слово "достойно": смотрите видео

Слово "достойный" используют к лицам в контексте "уважаемые" – "достойные мужи", "достойные отцы", "достойные сановники". Но сегодня подобные фразы употребляются не часто.

Обогащайте свой языковой словарик новыми словами, как, например, соответствиями к слову "искрамьотный" и его значением.