Чи виникає у вас сумнів при слові "достойний", українське воно, російське, чи суржик. Про мовні тонкощі розповідає 24 Канал.

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Чи слово "достойний" українське

Якщо у вас є сумніви стосовно слова "достойно" – не сумнівайтеся, воно існує в українській мові. Але вживається не у тих випадках, що в російській мові. Крім того, слово має низку синонімів, які доречніше вживати у тих чи інших ситуаціях.

Достойно можемо замінити словами:

вартий,

гідний,

належний,

цінний,

коштовний,

вартісний,

важливий.

Щоб зрозуміти контекст вживання, порівняємо російські варіанти вживання та українські:

достойный вечной памяти – гідний вічної пам’яті, вікопомний (вікопам’ятний);

вічної пам’яті, вікопомний (вікопам’ятний); достойный внимания – гідний (вартий ) уваги;

) уваги; достойный доверия – віри гідний , вірогідний чи вартий довіри;

, вірогідний чи довіри; достойная оценка – належна оцінка;

оцінка; достойный коментарий – вартісний (цінний) коментар;

коментар; достойные (достойны) награды – гідні (варті) нагороди.

Однак, слова "достоїнство" в українській мові немає – це калька. У нашій мові фраза "Он держался с достоинством" перекладеться як — "Він тримався достойно (чи гідно)".

"Шевченко з убивчим сарказмом висміював тих, хто звисока називав його "мужицьким поетом", і носив цей титул гордо і достойно" (Максим Рильський).

"Вона була йому гідною дружиною" (Леся Українка).

Чи є в нашій мові слово "достойно": дивіться відео

Слово "достойний" використовують до осіб у контексті "шановані" – "достойні мужі", "достойні отці", "достойні сановники". Але сьогодні подібні фрази вживаються не часто.

Збагачуйте свій мовний словничок новими словами, як, наприклад, відповідниками до слова "іскрамьотний" та його значенням.