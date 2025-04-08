Чи виникає у вас сумнів при слові "достойний", українське воно, російське, чи суржик. Про мовні тонкощі розповідає 24 Канал.
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Чи слово "достойний" українське
Якщо у вас є сумніви стосовно слова "достойно" – не сумнівайтеся, воно існує в українській мові. Але вживається не у тих випадках, що в російській мові. Крім того, слово має низку синонімів, які доречніше вживати у тих чи інших ситуаціях.
Достойно можемо замінити словами:
- вартий,
- гідний,
- належний,
- цінний,
- коштовний,
- вартісний,
- важливий.
Щоб зрозуміти контекст вживання, порівняємо російські варіанти вживання та українські:
- достойный вечной памяти – гідний вічної пам’яті, вікопомний (вікопам’ятний);
- достойный внимания – гідний (вартий) уваги;
- достойный доверия – віри гідний, вірогідний чи вартий довіри;
- достойная оценка – належна оцінка;
- достойный коментарий – вартісний (цінний) коментар;
- достойные (достойны) награды – гідні (варті) нагороди.
Однак, слова "достоїнство" в українській мові немає – це калька. У нашій мові фраза "Он держался с достоинством" перекладеться як — "Він тримався достойно (чи гідно)".
"Шевченко з убивчим сарказмом висміював тих, хто звисока називав його "мужицьким поетом", і носив цей титул гордо і достойно" (Максим Рильський).
"Вона була йому гідною дружиною" (Леся Українка).
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Слово "достойний" використовують до осіб у контексті "шановані" – "достойні мужі", "достойні отці", "достойні сановники". Але сьогодні подібні фрази вживаються не часто.
Збагачуйте свій мовний словничок новими словами, як, наприклад, відповідниками до слова "іскрамьотний" та його значенням.