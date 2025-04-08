Возникает ли у вас сомнение при слове "достойный", украинское оно, русское, или суржик. О языковых тонкостях рассказывает 24 Канал.
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Слово "достойный" украинское или нет
Если у вас есть сомнения относительно слова "достойно" – не сомневайтесь, оно существует в украинском языке. Но употребляется не в тех случаях, что в русском языке. Кроме того, слово имеет ряд синонимов, которые уместнее употреблять в тех или иных ситуациях.
Достойно можем заменить словами:
- вартий,
- гідний,
- належний,
- цінний,
- коштовний,
- вартісний,
- важливий.
Чтобы понять контекст употребления, сравним русские варианты употребления и украинские:
- достойный вечной памяти – гідний вічної пам’яті, вікопомний (вікопам’ятний);
- достойный внимания – гідний (вартий) уваги;
- достойный доверия – віри гідний, вірогідний чи вартий довіри;
- достойная оценка – належна оцінка;
- достойный комментарий – вартісний (цінний) коментар;
- достойные (достойны) награды – гідні (варті) нагороди.
Однако, слова "достоинство" в украинском языке нет – это калька. В нашем языке фраза "Он держался с достоинством" переводится как – "Він тримався достойно (чи гідно)".
"Шевченко з убивчим сарказмом висміював тих, хто звисока називав його "мужицьким поетом", і носив цей титул гордо і достойно" (Максим Рильский).
"Вона була йому гідною дружиною" (Леся Украинка).
Есть ли в нашем языке слово "достойно": смотрите видео
Слово "достойный" используют к лицам в контексте "уважаемые" – "достойные мужи", "достойные отцы", "достойные сановники". Но сегодня подобные фразы употребляются не часто.
Обогащайте свой языковой словарик новыми словами, как, например, соответствиями к слову "искрамьотный" и его значением.