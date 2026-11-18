Когда человек очень боится, мы можем сказать, что у него дрожат руки, подкашиваются ноги или даже все тело трясется. А еще в украинском языке есть сравнение с деревом, листья которого вздрагивают от малейшего дуновения ветра.

Какое именно дерево упоминается в фразеологизме и почему именно оно, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Что означает выражение "дрожать как осиновый лист"?

Немало украинских фразеологизмов родились из наблюдений за природой. Люди замечали особенности растений, поведение животных, изменения погоды и переносили эти образы на человеческие поступки, чувства и характеры. Так обычное природное явление могло превратиться в меткое выражение, которое сохранилось в языке на многие поколения.

Один из таких примеров – выражение "трепетать как осиновый лист". Почему именно это дерево и что же означает это выражение?

Фразеологизм "дрожать как осиновый лист" – так говорят о человеке, который настолько напуган или взволнован, что не может сдержать дрожь.

Например:

Парень дрожал как осиновый лист, когда услышал шаги за дверью.

Перед важным экзаменом она дрожала, словно осиновый лист.

Увидев разъяренную собаку, мальчик замер и дрожал, как осиновый лист.

В то же время это выражение может передавать не только страх, но и сильное волнение или физическое дрожание от холода.

Однако с этим выражением связан интересный языковой нюанс: привычная форма "трепетать как осиновый лист" встречается в украинских текстах. Но словари по культуре речи советуют отдавать предпочтение другим формам – "трепетать как осина", "трепетать как осичина". А также в качестве сравнения: задрожала как (словно, будто и другие) осина на ветру.

Сравнения с осиной и ее трепетанием неоднократно встречаются в украинской художественной литературе. Например:

Григорий Квитка-Основьяненко писал: "Дрожа, как осиновый лист, вошел в дом господин Книшевский".

А Панас Мирный описывал испуганную героиню так: "Она [Галя] задрожала вся, как лист на осине".

Почему человек дрожит именно как осиновый лист?

Осина – дерево, листья которого чрезвычайно чувствительны к малейшему движению воздуха. Даже при слабом ветре листочки начинают дрожать и трепетать на длинных, сплющенных ножках.

Как выглядит осина: смотрите видео

Эта природная особенность легла в основу образного сравнения. Человека, дрожащего от страха, представляли похожим на осину, вздрагивающую от ветра. Именно такое сравнение закрепилось в фразеологии.

И обратите внимание на звучание слова: на украинском языке правильно "осика", а не "осина" – это русизм. А еще можно сказать "тремтяча тополя" или "трепета" (от слова "тріпотіти").

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Какие еще украинские выражения передают сильный страх?

Если хотите разнообразить речь, можно воспользоваться и другими образными выражениями:

"Жижки дрожат" – кто-то очень боится, испытывает сильный испуг.

– кто-то очень боится, испытывает сильный испуг. Душа в пятки спряталась – человек внезапно и сильно испугался.

– человек внезапно и сильно испугался. Дух забило – от страха или волнения перехватило дыхание.

– от страха или волнения перехватило дыхание. Дрожать как на ноже – очень сильно дрожать от страха.

– очень сильно дрожать от страха. Зуб с зубом не сводит – сильно дрожать, обычно от холода или испуга.

Итак, осина в украинском языке стала символом трепетного дрожания. Поэтому, когда кто-то очень боится, уместно сказать, что он дрожит как осина или как осичина. А еще можно упомянуть, что у него уже и "жижки" дрожат!