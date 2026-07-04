Участники жалуются на тяжелые условия: будет ли НМТ проводиться в течение двух дней

Многие участники НМТ и их родители в этом году, как и в прошлом, жаловались на однодневный формат проведения национального мультитеста. В частности, они отмечали, что он очень изнурительный для выпускников.

При этом предлагалось проводить тестирование в течение двух дней. Руководительница Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко, в свою очередь , рассказала в интервью 24 каналу, возможно ли это.

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Возможно ли разделить тестирование на два дня

Вакуленко говорит: если УЦОЯО согласится на проведение тестирования в течение двух дней (а он может это внедрить), то следует осознавать, что такая модель будет иметь свои последствия.

Руководительница Центра добавляет, что эти последствия будут ощутимы, в частности, для тех детей, которые находятся на территориях, прилегающих к зонам активных боевых действий, на самих территориях боевых действий и за рубежом.

Для них возрастает риск того, что они могут вообще не получить результаты и не смогут поступить в украинские университеты,

– отмечает она.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Что известно о НМТ в 2026 году?