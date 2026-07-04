При цьому пропонували проводити тестування у межах двох днів. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко натомість розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, чи це можливо.

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Чи можливо розділили тестування на два дні

Вакуленко каже: якщо УЦОЯО погодиться на проведення оцінювання у межах двох днів (а він може це впровадити), то варто усвідомлювати, що така модель буде мати свої наслідки.

Очільниця Центру додає, що ці наслідки будуть відчутні, зокрема, для тих дітей, які перебувають на територіях, наближених до активних бойових дій, на територіях самих бойових дій і за кордоном.

Для них зростають ризики того, що вони такі результати взагалі можуть не отримати і вступити до українських університетів не матимуть змоги,

– зазначає вона.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Що відомо про НМТ у 2026 році?