При этом предлагалось проводить тестирование в течение двух дней. Руководительница Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко, в свою очередь , рассказала в интервью 24 каналу, возможно ли это.
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Возможно ли разделить тестирование на два дня
Вакуленко говорит: если УЦОЯО согласится на проведение тестирования в течение двух дней (а он может это внедрить), то следует осознавать, что такая модель будет иметь свои последствия.
Руководительница Центра добавляет, что эти последствия будут ощутимы, в частности, для тех детей, которые находятся на территориях, прилегающих к зонам активных боевых действий, на самих территориях боевых действий и за рубежом.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Для них возрастает риск того, что они могут вообще не получить результаты и не смогут поступить в украинские университеты,
– отмечает она.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Что известно о НМТ в 2026 году?
- В этом году НМТ должны были сдавать в общей сложности более 355 тысяч участников.
- Экзамен проходит в рамках основной и дополнительной сессии.
- Оценка началась 20 мая. Основная сессия длилась до 25 июня. Дополнительная сессия пройдет с 17 по 24 июля.
- Все участники основной сессии национального мультитеста получили свои официальные результаты тестирования. Они были оценены по шкале от 100 до 200 баллов. Эту информацию можно найти в личных кабинетах участников экзамена.
- В основной сессии НМТ 2026 года приняли участие более 324 тысяч человек. Это 91,5% зарегистрированных участников тестирования.