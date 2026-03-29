Одно слово – два значения: что такое "дзиґар" и почему львовяне и бойки понимают его по-разному
- Слово "дзиґар" в украинском языке имеет два основных значения: часы и табачное изделие.
- Этимологически "дзиґар" происходит от польского слова zegar, которое означает "часы".
Знаете, что среди украинских слов есть такие, которые имеют несколько значений и они совсем не похожи. В одном регионе знают и используют одно, а в другом – совсем другое.
Какие значения имеет многозначное слово "дзигар", рассказываем со ссылкой на Slovnyk.me.
Что такое "дзиґар" – какое происхождение слова?
На этой неделе, в ночь с 28 на 29 марта, мы перевели часы на летнее время, и именно здесь уместно вспомнить старое украинское слово "дзиґар". Оно относится к интересным и колоритным единицам украинской лексики, которые сочетают в себе историю, диалектное разнообразие и культурные оттенки значения.
Прежде всего, "дзиґар" – это разговорное или диалектное название часов. В разных регионах Украины, особенно на Западе, этим словом могут обозначать как настенные, так и карманные или наручные часы. Сначала так обозначали башенные часы или часовой механизм, а впоследствии перенесли на настенные, напольные и карманные часы.
Именно такое значение зафиксировано в ряде словарей: в "Лексиконе львовском: поважно и на шутку", в Словаре из произведений Ивана Франко, Орфографическом словаре украинского языка: "Поглянь на дзиґар – уже пізно!".
Этимологически слово "дзиґар" связывают с польским zegar ("часы"), которое, в свою очередь, происходит от средневерхненемецкого Zeiger – "стрелка", впоследствии "прибор для измерения времени". Слово интересно адаптировалось фонетически zegar → дзиґар, произошло появление звука "дз-".
В XIX веке это слово было распространено в литературе и быту, но постепенно вытеснено современным "часы".
- – Пізно вже, – каже панич, дивлячись на невеличкі дзиґарі. (Панас Мирный).
- Чути було лише, як ритмічно цокають великі дзиґарі на стіні біля буфета. (Юрий Смолич).
- Дзиґар ударив раз і замовк (Леся Украинка).
В народных песнях и пословицах "дзиґар" символизировал течение времени: "Дзиґар б'є – життя минає".
Кроме того, Большой толковый словарь современного языка толкует слово "дзиґар" как – часовщик, а "дзиґари" или "дзиґарики" уже как часы.
Но многие знают это слово с другим значением. На фейсбук странице "Бойковщина" отмечают, что это табачное изделие.
У Львові дзиґар на руці носят і дивлятся на нього, а бойки дзиґар курят і дим пускают,
– зазначено у дописі.
И многие пользователи откликнулись, что "дзигар / дзиґар" или "дзиґарок" – это "цигарка" или "сигарета" в их регионах. Именно в таком значении большинство мемов вы встретите в интернете.
Слово имеет архаичный оттенок, но оно сохраняет колорит и может оживить современные тексты, особенно в праздничных или культурных контекстах. Это слово добавляет речи аутентичности и эмоциональной окраски, помогает передать местный колорит.