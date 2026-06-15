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Учеба Образование в Украине На все 200: выпускница из Львова сдала три предмета на ЕГЭ на максимальный балл
15 июня, 15:44
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Обновлено - 15:49, 15 июня

На все 200: выпускница из Львова сдала три предмета НМТ на максимальный балл

Мария Волошин

Проходит основная сессия национального мультитеста. Часть участников уже получила результаты тестирования.

Есть такие, кто получает по отдельным предметам максимальный балл. О хороших результатах НМТ своей выпускницы сообщили на странице Лицея № 81 имени Петра Сагайдачного Львовского городского совета в Facebook.

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Какие результаты?

Выпускница львовского лицея – София Клак – продемонстрировала отличный результат. Она сдавала тестирование 12 июня 2026 года. При этом смогла получить наивысший балл по трем из четырех предметов:

  • Английский язык – 200 баллов;

  • Математика – 200 баллов;

  • История Украины – 200 баллов.

За этим успехом – годы учебы, тысячи выученных слов, десятки решенных тестов, упорный труд, поддержка учителей и родных и большое желание достичь своей цели, 
– говорят в лицее.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Что известно о НМТ в 2026 году?

  • В этом году НМТ проходит в течение одного дня.
  • Основная сессия стартовала 20 мая и продлится до 25 июня.
  • Дополнительная сессия пройдет с 17 по 24 июля.
  • Участники тестирования проходят проверку знаний по 4 предметам. Три из них являются обязательными, а один — на выбор.

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