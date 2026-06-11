Участникам НМТ рассказали, действительно ли мультитест в этом году сложнее

В Украине проходит основная сессия национального мультитеста 2026 года. При этом не обошлось без скандалов.

Также звучат жалобы, на то, что задания НМТ стали сложнее и в целом этот формат является стрессовым. Глава Украинского центра оценивания качества образования (УЦОЯО) Татьяна Вакуленко ответила на этот вопрос в интервью Главкому.

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Является ли НМТ в этом году более сложным?

Да,, в течение четырех часов участники НМТ должны ответить на вопросы по четырем предметам: математике, украинскому языку, истории Украины и еще одному предмету на выбор.

Вакуленко говорит, что волна возмущения и разговоров о «сверхсложных заданиях» не является уникальной для 2026 года – это стабильная тенденция, которая повторяется во время каждой экзаменационной кампании.

Во время подготовки абитуриенты выполняли демонстрационные задания прошлых лет в комфортных условиях дома. А вот во время тестирования они должны находиться во временных экзаменационных центрах, в условиях ограниченного времени, в стрессе. Очевидно, что такой формат выглядит значительно сложнее,

– заметила она.

И добавила, что, помимо внешних условий, значительную роль играет фактор ответственности за результат.

Природу этой сложности легко объяснить содержанием тестов. Но на самом деле она заключается в том, что мы просто иначе относимся к тому тесту, который для нас является определяющим, чем к подготовительному тестированию,

– подытожила руководительница Центра.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Что известно об изменениях в НМТ?