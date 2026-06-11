Об этом она сообщила в фейсбуке. И добавила, что говорится о распространении в сети аудиофрагмента с якобы ее оскорбительными высказываниями относительно потенциальной участницы НМТ.

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Что говорит Вакуленко?

Руководительница Центра заявила, что эта запись является грубо смонтированной и не отражает реального содержания разговора с якобы представителем потенциальной участницы тестирования. И добавляет, что не употребляла оскорбительных слов к участникам тестирования. Также говорит, что давление могло произойти из-за отказа в регистрации потенциальной участницы НМТ. Такое соответствующее решение приняла апелляционная комиссия УЦОКО после рассмотрения представленных документов.

Вакуленко также заявила, что во время общения с лицом, которое представилось представителем заявительницы, подверглась давлению, унижений и угроз. Собеседник угрожал разрушением ее репутации и увольнением.

Руководительница Центра также говорит, что должностные лица УЦОКО не могут принимать индивидуальных решений вне установленной процедуры или создавать "альтернативные" подходы для отдельных заявителей.

Вакуленко при этом сообщила, что будет защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию в суде и обращаться в полицию из-за распространения аудиофрагмента, который является сфабрикованным.

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Что говорят в МОН Украины?

Заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева выразила поддержку Татьяне Вакуленко после ее заявления. Она говорит, что нельзя оправдать попытки достигать нужного решения через давление, угрозы, манипуляции или использование связей.

Чиновница отметила, что особенно опасны ситуации, когда давление оказывается на людей и институты, которые отказываются делать исключения. И акцентировала на важности надлежащей реакции правоохранительных органов на такие случаи.

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Что говорят в Образовательном комитете?

Глава Образовательного комитета Рады Сергей Бабак заявил, что также получал обращение чиновников по ситуации вокруг регистрации потенциальной участницы НМТ. Об этом он написал в телеграмме. И добавил, что имеет переписку и другие материалы, которые готов предоставить для защиты Татьяны Вакуленко, репутации УЦОКО и системы НМТ.

Бабак также добавил, что доказательств в подтверждение озвученных обвинений нет. И заверил, что готов выступить в суде в защиту Вакуленко.