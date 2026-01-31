Украинцы купили почти полмиллиона книг в рамках государственной программы: какую сумму потратили
- В прошлом году 18-летние украинцы купили 434 808 книг в рамках программы "еКнига", потратив почти 140 миллионов гривен.
- Больше всего покупали художественную литературу, из популярных авторов – Владимир Станчишин, Илларион Павлюк, Андрей Семьянкив.
В прошлом году в рамках государственной программы "еКнига" 18-летние украинцы купили 434 808 книг. На эти цели потратили почти 140 миллионов гривен.
В среднем ежедневно приобрели около 1200 книг, а каждый участник программы – примерно три книги. Об этом сообщили в Украинском институте книги.
Сколько потратила молодежь на книги?
Среди получателей денег на книги 62% – девушки и 38% – парни. В общем государство перечислило на счета участников 223,2 миллиона гривен. Книги можно было купить как онлайн, так и офлайн.
В программе участвовали 300 стационарных магазинов по всей Украине и 35 интернет-магазинов.
Заметим, что "еКнига" – это государственная программа поддержки украинцев, которым только исполнилось 18 лет. Всего в ее рамках 245 740 18-летних украинцев получили почти 1000 гривен на счета.
Какие книги покупали чаще всего?
Больше всего молодежь покупала художественную литературу. На втором месте – нонфикшн: книги о психологии, саморазвитие и жизненные истории. Самой популярной книгой года стала "Покинь, если любишь" Коллин Гувер.
Среди украинских авторов больше всего книг покупали:
Владимира Станчишина – 4692 экземпляра,
Иллариона Павлюка – 2648 экземпляров,
Андрея Семьянкива – 1901 экземпляр.
Несмотря на развитие цифровых форматов, молодежь почти полностью выбирала бумажные книги.
Больше всего денег потратили в Киеве – 18,46% от всех расходов в физических магазинах. На втором месте – Львовская область, на которую пришлось 13,47% потраченных денег. Далее в рейтинге идут Днепропетровская область (6,24%), Ивано-Франковская (6,04%) и Полтавская (5,10%).
К слову, с 1 января 2026 года сумма помощи от "еКнига" составляет 998 гривен. Подать заявку на получение денег могут только те украинцы, которым исполняется 18 лет в 2026 году.
Как обновили школьную программу в 2025 году?
С 1 сентября 2025 года уроки энергоэффективности стали непременной частью учебного процесса.
Учеников 4 – 11 классов учат рационально использовать ресурсы, уменьшать потребление энергии и заботиться об окружающей среде.
В 8-х классах также появился новый обязательный предмет – "Предпринимательство и финансовая грамотность".
Программа содержит управление личными финансами, налоги, банковские услуги, а также основы предпринимательства.
С 2026 года этот предмет будут изучать и 9-классники.