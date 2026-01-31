Украинцы купили почти полмиллиона книг в рамках государственной программы: какую сумму потратили

В прошлом году в рамках государственной программы "еКнига" 18-летние украинцы купили 434 808 книг. На эти цели потратили почти 140 миллионов гривен.

В среднем ежедневно приобрели около 1200 книг, а каждый участник программы – примерно три книги. Об этом сообщили в Украинском институте книги.

Сколько потратила молодежь на книги?

Среди получателей денег на книги 62% – девушки и 38% – парни. В общем государство перечислило на счета участников 223,2 миллиона гривен. Книги можно было купить как онлайн, так и офлайн.

В программе участвовали 300 стационарных магазинов по всей Украине и 35 интернет-магазинов.

Заметим, что "еКнига" – это государственная программа поддержки украинцев, которым только исполнилось 18 лет. Всего в ее рамках 245 740 18-летних украинцев получили почти 1000 гривен на счета.

Какие книги покупали чаще всего?

Больше всего молодежь покупала художественную литературу. На втором месте – нонфикшн: книги о психологии, саморазвитие и жизненные истории. Самой популярной книгой года стала "Покинь, если любишь" Коллин Гувер.

Среди украинских авторов больше всего книг покупали:

Владимира Станчишина – 4692 экземпляра,

Иллариона Павлюка – 2648 экземпляров,

Андрея Семьянкива – 1901 экземпляр.

Несмотря на развитие цифровых форматов, молодежь почти полностью выбирала бумажные книги.

Больше всего денег потратили в Киеве – 18,46% от всех расходов в физических магазинах. На втором месте – Львовская область, на которую пришлось 13,47% потраченных денег. Далее в рейтинге идут Днепропетровская область (6,24%), Ивано-Франковская (6,04%) и Полтавская (5,10%).

К слову, с 1 января 2026 года сумма помощи от "еКнига" составляет 998 гривен. Подать заявку на получение денег могут только те украинцы, которым исполняется 18 лет в 2026 году.

