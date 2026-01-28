Школьник сдал пустой листок как ответ на задание. Подробности педагог рассказала в видео в тиктоке.

Как ответил на задание ученик?

Мец рассказала, что дала своим ученикам задание написать "письмо Гамлета" самому себе после финала. Один из учеников сдал ей чистый лист. Он объяснил, что это и есть настоящий ответ на вопрос.

Ученик обосновал это тем, что Гамлет в финале умер, поэтому письмо больше не напишет,

– рассказала учительница об ответе школьника.

При этом спросила, какую оценку следовало бы поставить ученику.

Как интересно ученик ответил на задание: смотрите видео

Что думают украинцы?

В комментариях написали следующее:

12, потому что, значит, дочитал.

Жаль, что сейчас не понять, или ученик сам до этого додумался, или ему подсказал ChatGPT.

Смотря на другие оценки. Если всегда были высокие (11 – 12), то можно поставить 12, если нет – то 10. Но обязательно вызвать на разговор и сказать, что так лучше не делать и это будет последний раз, когда такое пройдет.

Все гениально – просто. Я бы поставила 12, поскольку ученик знаком с материалом, сообразительный (а это ему понадобится в жизни гораздо больше), и обосновал почему так. Вопрос к учителю, поскольку задание имеет пробел, то это вина ученика, что указал на него?

Вообще – это гениально, это не выполненная работа, поэтому ± 10.

Это довольно хороший ответ, Можно поставить еще один-два уточняющих вопроса, для того, чтобы лучше понять его осознанность текста, и уже тогда ставить оценку.

Почему учителя не ставят оценок за выполненное домашнее задание?