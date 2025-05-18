Румбарбар, рабарбар или ревень: как правильно называть любимое лакомство весны

Сезон ревеня в разгаре. И это экзотическое растение имеет еще несколько причудливых названий.

Под каким именем вы знаете ревень, ведь у этого весеннего лакомства есть еще несколько названий, о них расскажет 24 Канал.

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Как по-другому назвать ревень

У этого растения короткий период, когда им можно полакомиться. И само растение, точнее его стебли, является овощем, хотя, преимущественно потребляются как фрукт. Речь идет о – ревене.

Это растение имеет латинское название – Rheum. А в Украине известно под несколькими названиями, которые пришли к нам из разных языков.

Вероятно – ревень происходит из тюркского языка – ravent. Однако, имеем еще несколько названий, что распространились в Украине из Европы.

Существует предположение, что в Европе сначала его начали культивировать в Древней Греции и Риме, а попал он из Китая на территорию возле Волги.

Поэтому, греческое название ревеня – "rhabarbaros" – переводится как "чужак из-за Волги". Это название перенесло трансформации и в английском языке звучит как – rhubarb, а в немецком – rhabarber.

Поэтому вы можете встретить названия:

ревень

румбамбар,

рабарбарбар,

рамбамбар,

ромбамбар,

румбумбар,

барбар.

Под каким названием вам известно это растение?

Что знаем о ревене

Этот уроженец Юго-Восточной Азии насчитывает более 30 видов. Лишь некоторые из них культивируют как огородные, лекарственные и декоративные растения. Но потребляются уже более 3000 лет.

В Украине больше всего выращивают ревень волнистый и ревень черноморский.

Внешне он может напоминать вам лопух или свеклу: крепкий стебель, на котором держатся большие зеленые листья. Листья ревеня содержат большое количество щавелевой кислоты, поэтому не пригодны для употребления, а лакомиться можно лишь стеблями.

Что приготовить с ревенем: смотрите видео

На вкус стебли терпкие и кислые, с едва заметным привкусом сельдерея. В сыром виде много не осилишь, поэтому их подвергают термической обработке и, обычно, готовят с сахаром или медом, чтобы нейтрализовать кислоту – это и компоты, и мармелад, и начинка для пирогов. Вкус ревеня хорошо сочетается со всеми ягодами – вишней, малиной, смородиной, клюквой (она по-украински – не клюква), клубникой.

Пользуйтесь сезоном и потребляйте с удовольствием!