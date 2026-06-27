Можно ли поступить в вузы Украины по результатам европейских экзаменов

Вскоре в Украине начнётся приемная кампания в вузы. Сейчас выпускники сдают национальный мультитест.

Его результаты необходимы для поступления в университет в нашей стране. Можно ли предоставить результаты европейских экзаменов при поступлении — рассказывает 24 Канал.

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Будут ли европейские экзамены засчитываться вместо НМТ в 2026 году?

Матура

В начале сентября 2025 года Министерство образования и науки Украины ввело дополнительный прием в вузы для тех украинцев, которые закончили школу или колледж в Польше. Но для этого нужно было иметь результаты матуры. Это стандартизированный выпускной экзамен в Польше после завершения полного среднего образования.

Подать заявление можно было, если в год поступления абитуриент сдал не менее четырёх предметов матурального экзамена. Среди них обязательно — польский язык и математика, а также ещё два предмета на выбор. Подать заявление можно было через учебные заведения — даже дистанционно.

Глава МОН Оксен Лисовый заявил, что после изменения условий поступления иностранцев в польские университеты ведомство предложило украинцам альтернативу — без потери времени и возможностей.

Пересчёт результатов выпускного экзамена по шкале от 100 до 200 осуществляется в соответствии с таблицами.

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Экзамены в других европейских странах

В конце марта этого года МОН Украины сообщило, что украинские подростки, получавшие образование в Европе, теперь смогут поступить в украинские вузы.

Директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров заявил, что поступить можно по результатам экзаменов иностранных школ.

Чиновник уточнил, что существует ещё два весьма специфических вида экзаменов, которые приравниваются к экзаменам в вузах.

С этого года появляется возможность поступать в вузы по результатам оценивания выпускных экзаменов средней школы в странах Европы. Это впервые, это ответ Министерства на запрос о том, что большое количество молодежи отдало предпочтение очному образованию,

– сообщил он.

И добавил, что второй экзамен — это оценки по итогам годовой аттестации по украинскому языку и истории Украины для жителей временно оккупированных территорий, которые сдают экзамены в образовательных центрах "Крым — Украина" и "Донбасс — Украина".